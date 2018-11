रेस के दौरान हवा में उड़ते हुए कार टकरा गई बस से, अंदर बैठी लड़की के साथ हुआ ऐसा, देखें खतरनाक VIDEO

Macau Grand Prix में ऐसा हादसा हुआ जिसने हर किसी को हैरान कर दिया. फार्मूला थ्री मकाऊ ग्रां प्री में एक कार हादसा हुआ. जिसमें 17 साल की रेसर सोफिया फ्लोरश की रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर हो गई. सोशल मीडिया पर एक्सिडेंट का वीडियो काफी वायरल हो रहा है. रेस चल रही थी और टर्न लेते समय सोफिया ने टर्न लिया, उसी वक्त कार हवा में आ गई और सीधे बस से जा टकरा. उस वक्त वहां कई लोग मौजूद थे. उन्हें भी गंभीर चोटें आईं.वैन एमर्सफोर्ट रेसिंग की चालक सोफिया की कार दुर्घटनाग्रस्त होकर खतरनाक तरीके से हवा में लहराते हुए ट्रैक से बाहर जा गिरी जहां मार्शल्स और फोटोग्राफर खड़े थे. सोफिया जर्मनी की रेसर हैं, जिनको काफी पसंद किया जाता है. सोफिया के अलावा इस रेस में जापान के चालक शो त्सुबोई, एक मार्शल और दो फोटोग्राफर भी घायल हुए. जिन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया. Macau Grand Prix के आयोजकों ने बताया कि हादसा होने के बाद चोटिल अस्पताल ले जाने के दौरान होश में थे और अब उनका अस्पताल में ट्रीटमेंट हो रहा है.

Just wanted to let everybody know that I am fine but will be going into Surgery tomorow morning. Thanks to the @fia and @hwaag_official@MercedesAMGF1 who are taking great care of me.

Thanks to everybody for the Supporting messages.

Update soon.