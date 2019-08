पब्लिक टॉयलेट में 19 सालों से रह रही है ये बुजुर्ग महिला, पीछे की कहानी है काफी इमोशनल

तमिलनाडु (Tamil Nadu) के मदुरई (Madurai) में ऐसी बुजुर्ग महिला की तस्वीरें वायरल हो रही हैं जिसको देखकर आप भी इमोशनल हो जाएंगे. एक 65 साल की बुजुर्ग महिला पिछले 19 साल से सार्वजनिक सौचालय में रह रही हैं. न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक, कुरापाई (Karuppayi) 19 साल से तमिलनाडु के मदुरई के रामनद इलाके के पब्लिक टॉयलेट में रह रही हैं. टॉयलेट साफ कर वो कमाती हैं. वो रोज के 70 से 80 रुपये कमा लती हैं.

कुरापाई (Karuppayi) ने एएनआई को बताया- 'वरिष्ठ नागरिक पेंशन के लिए मैंने आवेदन दिया था. मैंने कलेक्टर कार्यालय में कई अधिकारियों से संपर्क किया लेकिन कुछ भी नहीं हुआ.'

आय का कोई अन्य स्रोत नहीं होने के कारण, करुप्पाई मजबूरी में ये काम कर रही हैं. उन्होंने कहा- 'मेरे पास आय का कोई अन्य स्रोत नहीं है. इसलिए मैं यहां इस सार्वजनिक शौचालय में रहती हूं. मैं 70 से 80 रुपये दिन के कमा लेती हूं. मेरी एक बेटी है जो मुझसे कभी मिलने नहीं आती.'

Madurai: 65-year-old Karuppayi has been living in a public toilet in Ramnad for past 19 years, & earning her livelihood by cleaning the toilets & charging a meager amount from public for using it. #TamilNadupic.twitter.com/UA1Zmo0pNS — ANI (@ANI) August 22, 2019

Karuppayi: I applied for senior citizen pension but didn't get it. I approached many officers in Collector's office but nothing materialised. I don't have any other source of income. So I live here in this public toilet. I earn Rs 70-80/day. I've one daughter who never visits me pic.twitter.com/3oEsNMhCc2 — ANI (@ANI) August 22, 2019

उनकी स्टोरी पढ़ने के बाद कई लोगों ने मदद के हाथ बढ़ाए हैं. लोग ट्विटर पर मैसेज कर मदद के लिए आगे आ रहे हैं. एक यूजर ने लिखा- 'हमें मदद करनी चाहिए. मैं योगदान देने को तैयार हूं.' वहीं अन्य यूजर ने लिखा- 'किसी भी संयोग से, क्या हम कुछ योगदान कर सकते हैं? मैं ऐसी तस्वीरें नहीं देख सकती. किसी भी तरह से उनकी मदद करने से मेरे दिल को राहत मिलेगी. मैं तमिलनाडु के सीएम से निवेदन करता हूं कि उनकी मदद करें.'

let us help her. I will contribute. — Sanju Sobnach (@sanjusobnach22) August 22, 2019

By any chance, can we contribute something ? Can't see such pictures. By helping her in any small way will heal my heart. Requesting @CMOTamilNadu to lend a hand and those who know her please reach out to her. — Kulamani Muduli (@thisissanu) August 22, 2019

कुरापाई (Karuppayi) की मदद करने के लिए कई लोगों ने सरकारी अधिकारियों को टैग किया है और मदद करने का निवेदन किया है.