Sex Change कराने के बाद पुलिस कॉन्स्टेबल ने रचाई लड़की से शादी, बोले- 'अब खुशी से जी पाउंगा...' देखें Video

महाराष्ट्र (Maharashtra) के पुलिस कांस्टेबल ललित साल्वे (Lalit Salve), जिन्होंने एक साल पहले सेक्स चेंज सर्जरी करवाई थी, वो 16 फरवरी को एक महिला के साथ शादी के बंधन में बंध गए. साल्वे, जिनकी ललिता (Lalita Salve) से ललित (Lalit Salve) तक की यात्रा उतार-चढ़ाव और कानूनी लड़ाइयों से भरी थी, उन्होंने मई 2018 में मुंबई के राजकीय सेंट जॉर्ज अस्पताल में सेक्स रिअसाइनमेंट सर्जरी (Sex Reassignment Surgery) के पहले चरण को अंजाम दिया था.

अगले महीनों में दूसरे और तीसरे चरण के ऑपरेशन के बाद, बीड जिले के मझलगांव तहसील के राजेगांव गांव के निवासी साल्वे (30) ने आखिरकार एक नई पहचान और नाम हासिल कर लिया- ललित. सर्जरी के बाद, साल्वे को महाराष्ट्र के पुलिस बल में एक पुरुष कांस्टेबल को लाभ मिलना शुरू हो गया. साल्वे ने एक छोटे से समारोह में रविवार को औरंगाबाद शहर में एक महिला से शादी की.

@AP@AFP@tass_agency@ReutersIndia@ReutersTV@FRANCE24@CNN@euronews#India -Lalita Salve done Sex Change Surgery now He is Lalit Salve & married with women in Maharashtra, India

He is Policeman and had battled against government system for his Surgery#Buddhismpic.twitter.com/SdP95wZFNu