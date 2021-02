जंगल सफारी के दौरान अचानक गाड़ी के सामने आ गया बाघ, पास पहुंचा और फिर... देखें Shocking Video

वीडियो में देखा जा सकता है कि टिपेश्वर वाइल्फ लाइफ सेंचुरी में जंगल सफारी गाड़ी खड़ी हुई है. सामने से अचानक बाघ आता है और गाड़ी के करीब आकर खड़ा हो जाता है. वो पहले ड्राइविंग सीट की तरफ जाता है और टूर्रिस्ट को घूरकर देखने लगता है. फिर वो गाड़ी के पीछे की तरफ जाता है और गाड़ी को छूने की कोशिश करता है. उस वक्त गाड़ी में मौजूद लोग शांत रहते हैं. उसके बाद वो वहां से निकल जाता है.

सुशांत नंदा ने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'सुविधा के लिहाज़ से ज्यादा नज़दीक... जब भी आप टाइगर रिजर्व में सफारी पर हों, कृपया सुरक्षित दूरी बनाए रखें. यह खतरनाक हो सकता है और विनाशकारी हो सकता है.'

