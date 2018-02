VIDEO: शेर के बाड़े में कूद गया ये आदमी, घुसने लगा पिंजरे के अंदर और...

सोशल मीडिया पर एक शॉकिंग वीडियो वायरल हो रहा है. तिरुवनंतपुरम के जू में एक आदमी शेर के बाड़े में कूद गया. वीडियो में देखा जा सकता है कि वो चोरी के पिंजरे की तरफ जा रहा है. ये वीडियो एक विजिटर ने मोबाइल पर बनाया है. कुछ ही सेकंड बाद सेक्यूरिटी अधिकारी उसे पकड़ लेते हैं और सुरक्षित ले आते हैं. Manorama News के मुताबिक, इस शख्स के परिवार ने सूचना दी कि वो दो दिन से लापता था.पुलिस का कहना है कि इस शख्स का नाम मुरुगन है. जो कांटेदार फेंस को पार करते हुए बाड़े में कूद जाता है और शेर के पिंजरे की तरफ बढ़ने लगता है. ये मामला सुबह 11 बजे का है. इस शख्स को देखते ही लोगों ने जू के वर्कर्स को सूचित किया. Mathrubhumi को वहीं खड़े एक शख्स ने बताया कि शेर उसके पास ही खड़ा था. अगर उसे बचाया नहीं जाता तो बड़ा हादसा हो सकता था.

#WATCH: Man enters Lion enclosure at Thiruvananthapuram Zoo. Later stopped & removed by zoo officials. pic.twitter.com/CU7AxijWBs