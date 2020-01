IPL में नहीं बिका ये खिलाड़ी, फिर जड़ डाली ट्रिपल सेंचुरी, कहा- 'अब आएगी सुकून की नींद, क्योंकि...' देखें Video

टीम इंडिया से बाहर चल रहे शानदार बल्लेबाज मनोज तिवारी (Manoj Tiwary) ने रणजी ट्रॉफी में ऐसा कीर्तिमान हासिल किया, जिसको लेकर फैन्स काफी एक्साइटिड हैं. उन्होंने रणजी ट्रॉफी (Ranji Trophy) में ट्रिपल सेंचुरी जड़कर बता दिया कि उनमें अभी भी काफी क्रिकेट बाकी है. रणजी ट्रॉफी (Ranji Trophy 2020) में मनोज तिवारी बंगाल (Bengal) टीम से खेलते हैं. उन्होंने हैरदाबाद के खिलाफ 303 रन की नाबाद पारी खेली. आईपीएल में कोई खरीददार नहीं मिलने की वजह से वो इस साल आईपीएल से दूर रहेंगे. लेकिन रणजी ट्रॉफी में ट्रिपल सेंचुरी जड़कर उनको काफी 'सुकून' मिल रहा है.

ट्रिपल सेंचुरी जड़ने के बाद उन्होंने ट्विटर पर फोटो पोस्ट की. फोटो में वो बेड पर बल्ले के साथ लेटे हुए हैं. कैप्शन में उन्होंने लिखा, ''मेरे लिए यह बहुत अच्छी नींद वाली रात होगी. हैदराबाद के खिलाफ पहली ट्रिपल सेंचुरी लगाकर बहुत अच्छा लग रहा है. मैं उन सभी लोगों को शुक्रिया कहना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे इसके लिए बधाई दी और मेसेज भेजे. मैं सभी को शुक्रिया अदा करना चाहता हूं.'

It's gonna be a gud night sleep for me tonight. Blessed to have scored my maiden triple hundred in first class cricket today against hyderabad Want to thank of all of u who all have sent their love nd wishes for me. Really appreciate it from the bottom of my heart pic.twitter.com/jVc6NBXcEK