सुषमा स्वराज के पार्थिव शरीर को देख फूट-फूटकर रोने लगे MDH मसाले के 96 वर्षीय मालिक, Viral Video

भारत की पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का मंगलवार रात निधन हो गया. वह 67 वर्ष की थीं. भाजपा की वरिष्ठ नेता का 2016 में गुर्दा प्रतिरोपित किया गया था और स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा था. एम्स के चिकित्सकों ने बताया कि हृदय गति रुकने से उनका निधन हो गया. पूर्व केन्द्रीय मंत्री सुषमा स्वराज की पार्थिव देह बुधवार को तीन घंटे के लिए भाजपा मुख्यालय में रखा गया. जहां कई लोगों ने उनको श्रद्धांजलि दी. एमडीएच मसालों के मालिक महाशय धर्मपाल गुलाटी सुषमा स्वराज के पार्थिव शरीर को देखकर भावुक हो गए.

सुषमा स्वराज को श्रद्धांजलि देने के लिए एमडीएच मसालों के मालिक महाशय धर्मपाल गुलाटी पहुंचे. वो पार्थिव शरीर को देखते ही रो पड़े. लोगों ने उनको संभाला. 96 वर्षीय धरमपाल गुलाटी कंपनी की ब्रांड की पहचान हैं. उनको कंपनी के हर एड में देखा जाता है. इस वीडियो को ANI ने शेयर किया है जो काफी वायरल हो रहा है.

Delhi: Mahashay Dharampal Gulati, the owner of MDH spice company, gets emotional after paying tribute to former External Affairs Minister #SushmaSwaraj. pic.twitter.com/7uqkS3jPxy