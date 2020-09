फाइटर ने ऐसी जगह मारी लात, लेटकर दर्द के मारे फूट-फूटकर रोने लगा खिलाड़ी - देखें Viral Video

पीटर स्टेनोनिक और रेमंड डेनियल्स के बीच मुकाबला चल रहा था. दूसरे राउंड में रेमंड ने पीटर को राउंड किक मारी, जो सीधे उनके टांगों के पास जाकर लगी, जिससे उनकी हालत खराब हो गई. वीडियो में देखा जा सकता है कि पीटर स्टेनोनिक रेमंड डेनियल्स पर अटैक की कोशिश कर रहे थे. रेमंड ने पलटवार करते हुए राउंड किक मारी, जो गलती से पीटर के पैरों के पास जाकर लगी. पीटर दर्द के मारे गिर गए और वो रोने लगे.

पीटर को इतना दर्द हो रहा था कि वो गुस्से में रिंग पर मुक्के बरसाते दिखे. वो बार-बार 'ओह माय गॉड' कह रहे थे और जोर-जोर से रो रहे थे. रेमंड कहते दिखे, 'मैं उम्मीद करता हूं कि पीटर ठीक होगा. ऐसा पहली बार हुआ है. अंत काफी बुरा हुआ, मैं इस तरह की फाइट नहीं चाहता हूं.'

देखें Video:

This is hands down the worst kick to the nuts I've ever seen pic.twitter.com/0Jmx7PcKyO

इस वीडियो को 12 सिंतबर को शेयर किया गया था, जिसके अब तक 1.2 मिलियन व्यूज हो चुके हैं. साथ ही 13 हजार से ज्यादा लाइक्स और 3 हजार से ज्यादा रि-ट्वीट्स हो चुके हैं. लोगों ने इस किक को इतिहास की सबसे दर्दनाक किक बताया है. लोगों ने ऐसे रिएक्शन्स दिए हैं...

Him screaming in pain made me feel uncomfortable MMA is too brutal at times even if I love the sport