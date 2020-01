बर्फीली सड़क से फिसलकर कार ने खाई पलटी, पहाड़ से गिरी और फिर... देखें हादसे का पूरा Video

विश्व चैंपियन ओट टनक (Ott Tanak) और उनके सह-चालक सड़क दुर्घटना में घायल हो गए. उनकी कार बर्फीली सड़क पर फिसली और पहाड़ों के नीचे जा गिरी. उनकी कार ने पलटी मारी और सड़क से दूर पहाड़ के नीचे गिर गई. मोंटे कार्लो रैली के दौरान यह घटना घटी.

ओट टनक ने ट्विटर पर इस वीडियो को शेयर किया है. फुटेज में देखा जा सकता है कि बर्फीली सड़क से उनकी गाड़ी उछलती है और पहाड़ी से नीचे चली जाती है. एक पेड़ से टकराकर गाड़ी बीच में फंस जाती है और कार में बैठे दोनों ड्राइवर बाहर निकल आते हैं. कार के अंदर ओट तनक के अलावा मार्टिन जार्वियोजा थे.

Here's what happened this morning. But we are recovering well and will be fit soon. #WRC#RallyeMonteCarlopic.twitter.com/tgDIX8IMzJ — Ott Tänak (@OttTanak) January 24, 2020

ओट टनक ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, ''आज सुबह हमारे साथ ऐसा हुआ. लेकिन हम धीरे-धीरे रिकवर कर रहे हैं और जल्द ठीक हो जाएंगे.'' इस वीडियो के अब तक 4.8 मिलियन व्यूज हो चुके हैं. साथ ही 17 हजार लाइक्स और 4 हजार से ज्यादा रि-ट्वीट्स हो जाएंगे. ट्विटर पर लोगों के ऐसे रिएक्शन्स आए हैं...

What a joy to see you both get out of the car after such a flight — Loris Capirossi 65 (@LorisCapirossi1) January 25, 2020

Good man Ott !!! Was worried about you both for a while!!! Take care ... your health is far more important! — Neal Parry 󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 (@Rexellis75) January 24, 2020

उनकी टीम ने स्टेटमेंट जारी कर बताया कि हादसे के बाद ओट टनक और मार्टिन का चेकअप किया गया और डॉक्टर ने चेकअप के बाद जानकारी दी कि दोनों बिलकुल ठीक हैं. बता दें, 32 वर्षीय ओट टनक ने कभी तक मोंटे कार्लो रैली नहीं जीती है. जिस वक्त उनकी कार क्रैश हुई, उस वक्त वो चौथे स्थान पर थे.