MS Dhoni से मिलने के लिए ग्राउंड पर आई 87 वर्षीय महिला, बोली- ये है आज के क्रिकेट का 'DON'

एमएस धोनी (MS Dhoni) ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज खेल रहे हैं. काफी दिनों बाद उनकी टीम इंडिया में वापसी हुई है. टी-20 में उनकी जगह टीम इंडिया में पंत खेले थे. करीब 2 महीने बाद वो फिर ग्राउंड पर नजर आए. 3 मैच की वनडे सीरीज में टीम इंडिया 1-0 से पीछे है. ऐसे में टीम इंडिया को दोनों मुकाबले जीतना जरूरी है. एमएस धोनी ने आते ही पहले वनडे में अर्धशतक जड़कर शानदार वापसी की. सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर जब वो प्रैक्टिस कर रहे थे तो एक बुजुर्ग महिला उनसे मिलने पहुंच गई. वो धोनी की बहुत बड़ी फैन थीं. धोनी ने उनके साथ कुछ वक्त बिताया.

Edith Norman, 87 Year old Women who's Big fan of MSDhoni Came to SCG along with his Son to watch Dhoni practicing pic.twitter.com/iW3OIMtHVM