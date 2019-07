मुंबई के इस पुलिसवाले ने भारी बारिश और बाढ़ से बचाई कुत्ते की जान, वायरल हुआ वीडियो

खास बातें मुुंबई की बारिश का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो मुंबई पुलिस ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है वीडियो में दिख रहा है कि किस तरह पुलिसवाले ने बेजुबान जानवर को बचाया

मुंबई के मॉनसून ने लोगों को गर्मी से तो राहत दी है लेकिन भारी बारिश के चलते जन-जीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया है. जगह-जगह जल जमाव, ट्रैफिक जाम, बाढ़ और ट्रेनों के कैंसल होने की वजह से लोगों को कई दिक्‍कतों का सामना करना पड़ रहा है. ऐसे में मुख्‍यमंत्री दफ्तर ने दो दिनों की छुट्टी का ऐलान करते हुए लोगों को घरों के अंदर रहने की हिदायत दी है. यहां तक कि राहत और बचाव के लिए नेवी की मदद ली जा रही है. इस बीच दिल को पिघला देने वाला मामला सामने आया है.

यह भी पढ़ें: किडनैपरों से बची जान तो पुलिस को देख मुस्कुराने लगा यह 4 महीने का मासूम

दरअसल, मुंबई पुलिस ने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्‍ट किया है. वीडियो के मुताबिक पुलिस ऑफिसर पीसी प्रकाश पवार ने एक कुत्ते को बाढ़ के पानी से बचा लिया.



Man's best friend, found its best friend in PC Prakash Pawar too. #FriendsIndeedpic.twitter.com/hCsrDwlfZ5 — Mumbai Police (@MumbaiPolice) July 3, 2019

वीडियो में दिख रहा है कि कुत्ता तैरता हुआ उस पुलिसवाले के पास आ जाता है जो उसे उठाकर सड़क के किनारे तक पहुंचा देता है. इस ट्वीट को एक दिन में 3500 से ज्‍यादा बार रिट्वीट किया जा चुका है और 17700 से ज्‍यादा लाइक भी मिल चुके हैं.

लोगों को यह वीडियो बहुत पसंद आया और उन्‍होंने न सिर्फ इंसानों बल्‍कि जानवरों की मदद करने के लिए पुलिस वाले की खूब तारीफ भी की.

Big Salute to Prakash. Proud of our police force — Sweta Patel (@OptomSwetaPatel) July 3, 2019

Salute to Mumbai Police for putting their lives to risk during such situations — Dhaval mehta (@Dym21101993) July 3, 2019

The emotional bond between humans and dogs is historically proven. #Respect@MumbaiPolice we salute you and support you. — Dhanesh Rajwani🇮🇳 (@dhanesh_rajwani) July 3, 2019

प्रकाश पवारजी आपले अभिनंदन आणि आभार — Riteish Deshmukh (@Riteishd) July 3, 2019

Such a lovely gesture God bless both of them — Mitra Joshi (@mitrajo) July 3, 2019

It's nice to see good people in the world Animal loving people — Joshua Heath (@JoshuaHeath79) July 4, 2019

बहरहाल, हम तो यही कहेंगे कि पुलिसवाले ने वाकई दिल जीतने वाला काम किया है.