73 साल के नारायण मूर्ति ने लिया रतन टाटा के पैर छूकर आशीर्वाद, सोशल मीडिया पर हो रही जमकर तारीफ

इन्फोसिस (Infosys) के को-फाउंडर एनआर नारायण मूर्ति (Narayana Murthy) ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं. वो इसलिए, क्योंकि उन्होंने रतन टाटा (Ratan Tata) के पैर छूकर आशीर्वाद लिया. मंगलवार को दोनों उद्योगपतियों को TiECON मुंबई 2020 के मंच पर एक साथ देखा गया. नारायण मूर्ति (Narayana Murthy) ने रतन टाटा को TiECON मुंबई 2020 लाइफ टाइम अचीवमेंट अवॉर्ड दिया और पैर छूकर आशीर्वाद लिया.

रतन टाटा ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर वीडियो शेयर किया है. 82 वर्षीय रतन टाटा ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, ''मेरे सबसे अच्छे दोस्त नारायण मूर्ति के हाथों से अवॉर्ड पाकर मुझे बहुत खुशी महसूस हुई.'' वीडियो में देखा जा सकता है कि 73 वर्षीय नारायण मूर्ति अवॉर्ड देने के बाद रतन टाटा का आशीर्वाद ले रहे हैं.

आयजकों द्वारा इस तस्वीर को शेयर किया गया है, जिसकी खूब तारीफ हो रही है. साथ ही कैप्शन में लिखा, ''इन्फोसिस के को-फाउंडर नारायण मूर्ति ने रतन टाटा के पैर छूकर आशीर्वाद लिया.'' ट्विटर पर कई लोगों ने इस क्षण को ऐतिहासिक बताया और नारायण मूर्ति की प्रशंसा की.

Historic moment.! Adorable values & respect is demonstrated by legends..



Its truly Indian culture,,

Narayana Murthy touching Ratan Tata's feet! @TiEMumbaipic.twitter.com/dPN0z6i66Q — Pankaj prashant (@Pankajprashant9) January 29, 2020

Two biggest rival company, two most humble businessman.



Narayana Murthy touching feet of Ratan Tata is best thing on internet, today. pic.twitter.com/OAjjE6gzba — That Indian girl (@thtsal) January 29, 2020

Proud of Indian Culture

We have @narendramodi

We have @RNTata2000

We have @Infosys_nmurthy

The values, respect demonstrated by these legends are inspiring.

Narayana Murthy touched Ratan Tata's feet.

In Indian tradition,Respect is best thing you can give to others.

pic.twitter.com/oBWEjeA3Qj — Harshadha Shirodkar 🇮🇳 (@shirodkarharshu) January 29, 2020

It's really good to see Narayana Murthy touching feet of legendary businessman & @TiEMumbai Lifetime achievement awardee Ratan Tata. pic.twitter.com/SdGv2YMAAW — Sanjana (@Sanjana048) January 29, 2020

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, रतन टाटा को टायकोन मुंबई के 11वें संस्करण में लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया. उन्होंने स्टार्टअप कंपनियों को चेताते हुए मंगलवार को कहा, ''हमारे सामने एसी स्टार्टअप कंपनियां भी हो सकतीं हैं जो हमारा ध्यान खीचेंगी, पैसा जुटायेंगी और गायब हो जाएंगी. लेकिन ऐसी कंपनियों को दूसरा और तीसरा मौका नहीं मिलेगा.''