खास बातें नागालैंड में 37 साल बाद हुई बर्फबारी लोग ट्विटर पर शेयर कर रहे हैं तस्वीरें और वीडियो पिछले 5 दिनों में -5 डिग्री तक पहुंच गया कई इलाकों का तापमान

नागालैंड (Nagaland) के कई हिस्से बर्फ की चादर से ढक गए हैं. यहां कई सालों बाद इतनी अधिक ठंड पड़ी है और बर्फबारी हुई है. बर्फबारी (Snow Fall) होने के बाद यह जगह सर्दी और बर्फ पसंद करने वाले लोगों के लिए जन्नत बन गई है. द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक नागालैंड के तुएनसांग (Tuensang), किफिर (Kiphire), जुन्हेबोटो (Zunheboto), फेक (Phek), कोहिमा (Kohima) और पेरें (Peren) में बर्फबारी हुई है. पिछले 5 दिनों में यहां के कई इलाकों का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है.

नागालैंड में बर्फबारी की तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही हैं और कई लोग इन तस्वीरों को शेयर कर रहे हैं. वहीं कुछ लोगों ने बर्फबारी के वीडियो भी शेयर किए हैं. एक शख्स ने ट्वीट करते हुए लिखा, ''खूबसूरत दृश्य देखने के लिए आपको यूरोप जाने की जरूरत नहीं है. यह हमारा अपना नागालैंड है. यहां 37 साल बाद बर्फबारी हुई है''.

देखें ट्वीट्स

You don't need to go a European country in search of such majestic view. This is our very own #Nagaland. This beautiful piece of land witnesses snowfall after 37 years. #DzokouValley@TanyaKhanijow@Larissa_wlc#Takemetonagalandpic.twitter.com/aGnN4ThIGd — Sanjib gogoi (@SanjibgogoiASM) December 29, 2019

एक अन्य ने लिखा, ''3 दशक बाद लूविशे (Luvishe) गांव में बर्फबारी हो रही है''.

वहीं एक अन्य ने लिखा, ''लुविशे गांव के लोगों के लिए एक खूबसूरत तोहफा. यहां के लोग 37 साल बाद बर्फबारी देख रहे हैं''.

What a wonderful gift for the people of Luvishe Village under Aghunato sub-division of Zunheboto district to experience snowfall after 37 years.



Indeed, Mother Nature have showered her blessings upon Nagaland this Christmas.@MyGovNagaland@tournagaland17@incredibleindiapic.twitter.com/X4bLB1APo1 — H. Khehovi (@Hkhehoviy) December 28, 2019

A village of Shamator, Tuensang has been experiencing a snowfall this year, unusually. And many places in Nagaland have been experiencing it as well. It's beautiful & celebration but on the contrary suddenly its a sign of global warming which we must be aware of. #NAGALANDpic.twitter.com/aw3tMgD1bY — MUZUNGCHIM (@muzungchimyim23) December 27, 2019

गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से उत्तर भारत में भी ठंड काफी बढ़ गई है. दिल्ली की बात करें तो 118 साल बाद यहां इतनी ठंड महसूस की गई है. दिल्ली में अब तक सबसे कम तापमान 1.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है.