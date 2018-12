लड़की को शादी के लिए प्रपोज करने जा रहा था लड़का, पास आते ही नाली में गिर गई अंगूठी, देखें VIDEO

अमेरिका के न्यू यॉर्क में शनिवार को लड़का गर्लफ्रेंड को शादी के लिए प्रपोज करने के लिए टाम्स स्वायर में खड़ा था. जैसे ही लड़की पास आई तो प्रपोज करते वक्त जैसे ही वो लड़की के पास पहुंचा और नीचे बैठा तो नाली में अंगूठी गिर गई. जिसके बाद पुलिस ऑफिसर ने उसकी मदद की. लड़की ने हां बोल दिया लेकिन रिंग नाली में गिरने से टेंशन बढ़ गई. सोशल मीडिया पर ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है.ये वीडियो न्यू यॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट ने शेयर किया है. जिसमें देखा जा सकता है कि लड़की पास खड़ी है और पुलिस ऑफिसर लेटकर नाली से अंगूठी निकालने की कोशिश कर रहा है. जहां अंगूठी गिरी वो जगह सबसे पॉपुलर जगह है. जिस वक्त नाली में अंगूठी गिरी उस वक्त वहां बहुत भीड़ थी.

WANTED for dropping his fiancée's ring in @TimesSquareNYC!

She said Yes - but he was so excited that he dropped the ring in a grate. Our @NYPDSpecialops officers rescued it & would like to return it to the happy couple. Help us find them? call 800-577-TIPS @NYPDTIPS@NYPDMTNpic.twitter.com/tPWg8OE0MQ