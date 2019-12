निर्मला सीतारमण ने कहा, ''मैं ज्यादा प्याज नहीं खाती...'' लोगों ने किया ट्रोल, कहा- ''शुक्र है आप सांस लेती हैं और पानी पीती हैं वर्ना...''

खास बातें अपने प्याज वाले बयान की वजह से ट्रोल हो रही हैं निर्मला सीतारमण सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है #OnionPrice सीतारमण ने कहा, 'मैं बहुत ज्यादा प्याज-लहसुन नहीं खाती''

देश में प्याज (Onion) की बढ़ती कीमतों को लेकर जमकर हंगामा मचा हुआ है लेकिन निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) के लोकसभा में दिए गए बयान के बाद ट्विटर पर #OnionPrice ट्रेंड कर रहा है. आपको बता दें, निर्मला सीतारमण ने बुधवार को लोकसभा (Lok Sabha) में कहा था कि प्याज की बढ़ती कीमतों से व्यक्तिगत तौर पर उनपर कोई खास असर नहीं पड़ा है, क्योंकि उनका परिवार प्याज-लहसुन जैसी चीजों को खास पसंद नहीं करता है.

यह भी पढ़ें: लोकसभा में बोलीं निर्मला सीतारमण: 'चिंता मत करिये...मैं ज्यादा प्याज-लहसुन नहीं खाती'

सीतारमण ने कहा, ''मैं बहुत ज्यादा प्याज-लहसुन नहीं खाती...इसलिये चिंता न करें. मैं ऐसे परिवार से आती हूं, जिसे प्याज की कोई खास परवाह नहीं है.'' हालांकि, ट्विटर पर लोगों को उनकी यह बात कुछ पसंद नहीं आई और इस वजह से लोग उनके इस बयान पर अलग-अलग ट्वीट करने लगे.

एक यूजर ने दो फोटो को शेयर करते हुए लिखा, ''PIC 1- प्याज के दामों के बारे में बात मत करों क्योंकि वित्त मंत्री प्याज नहीं खाती... PIC 2- हां, स्मृति ईरानी प्याज खाती हैं लेकिन जब कांग्रेस की सरकार सत्ता में होती है... उन लोगों का क्या जो बीजेपी सरकार के वक्त प्याज खाते हैं''.

Pic 1- Don't talk about #OnionPrice Because our FM #NirmalaSitharaman don't eat onions

Pic 2- Yes, Smriti Irani eat Onions but only when there is Govt of Congress.

What about Millennials who prefer to eat onions during BJP govt ? #OnionPrices#SayItLikeNirmalaTaipic.twitter.com/1vVjhWAd8f — Ana (@pplthink24) December 5, 2019

वहीं एक अन्य ने लिखा, ''मुझे हमेशा लगता था कि दक्षिणी भारतीय उत्तर भारतीयों से ज्यादा समझदार होते हैं लेकिन निर्मला सीतारमण ने मेरा भ्रम तोड़ दिया''.

I always believed that South Indians are much intelligent than North indians



But #NirmalaSitharaman broke my perception.



Divided by Languages, United by stupidity. ????????#OnionPrice#OnionCrisis — अनमोल पालेकर (@dpakkaushik) December 4, 2019

एक अन्य ने लिखा, ''शुक्र है भगवान का कि निर्मला सीतारमण पानी पीती हैं और सांस लेती हैं वर्ना उन्होंने बोला होता कि मैं पानी नहीं पीती और सांस नहीं लेती इसलिए मुझे चिंता नहीं है कि लोगों को साफ हवा और पानी नहीं मिल रहा है''.

Thank God @nsitharaman drinks water & breathe air otherwise she wld hav said I donot drink water or breath air so i am not concerned if their is no fresh air & water supply for Indians. Stupidity at its best with #NirmalaSitharaman — Fascist Fakeera (@freedoomer) December 5, 2019

इसके अलावा भी कई यूजर्स ने अलग अलग टिप्पणियां की हैं.