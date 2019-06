VIRAL: इस पेंटिंग में आप ढूंढ सकते हैं 40 भारतीय ऐड? अमूल गर्ल से लेकर है जलेबी बॉय

जो लोग 80 और 90 के दशक में भारत में बड़े हुए हैं उनके लिए ये चैलेंज शानदार होगा. जो तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, उसमें भारत के आईकॉनिक ऐड छिपे हुए हैं. लोग तस्वीर को जूम कर के ऐड को ढूंढ रहे हैं. इस तस्वीर में अमूल गर्ल से लेकर जलेबी बॉय तक मौजूद है. भारतीयों को तस्वीर में कई ऐसे चेहरे नजर आ रहे हैं जो वो बचपन से देखते आ रहे हैं. इस पेंटिंग में कई सीन और कैरेक्टर दिख रहे हैं. इस पेंटिंग में पूरे 40 भारतीय विज्ञापन है.

ये तस्वीर ट्विटर पर वायरल हो चुकी है. कई यूजर्स ने इस तस्वीर को शेयर की है. इस तस्वीर को हजारों लाइक्स मिल चुके हैं. कई ट्विटर यूजर्स ने तो सारे ऐड ढूंढ लिए हैं.

अगर आपने ढूंढ लिए हैं और सही पहचानना है तो आप इन ट्वीट्स पर नजर डाल सकते हैं....

This painting has 40 best Indian ads hidden, including all the classics. Lovely little trip for the nostalgia lovers. Have fun. And reward yourself with some jalebis when done. Kyonki Surf ki kharidari mein hi samajhdaari hai. :) pic.twitter.com/XCQkUHdbxo — Vaibhav Vishal (@ofnosurnamefame) May 31, 2019

कई माइक्रोब्लॉगिंग वेबसाइट ने सभी ऐड को ढूंढ निकाला और आर्टिस्ट की जमकर तारीफ की. एक यूजर ने सभी 40 ऐड को रिवील कर दिया और आर्टिस्ट को क्रेडिट दिया.

40 memorable Indian ads. Can you find them all?

Answer: https://t.co/mlYztMaPvF



Includes a note to the organizers of #ZeeMELT (@readytomelt) where this was displayed offline.



Credit for the art: Sandeep Sawant, Hitesh Shah, Arun Udmale, Subodh and Pavan, from BBDO India pic.twitter.com/btFLPccN1E — Karthik (@beastoftraal) June 1, 2019

As a child of 80s-90s ‘Advertising' parents, I'd love to buy a poster of this one. Please do release a print soon! — Deeptha Vivekanand (@deepthavivek) June 1, 2019

This picture brings back so many happy memories. Such a treat for the eyes & senses. The very best of Indian advertising. Finally cracked all 40 with help from all my folks...oh what a feeling

United us then, unite us even now. Such nostalgia #Advertising#Ads#IndianAdshttps://t.co/0uLSl6M5Ub — MallikaG (@gaurmallika) June 1, 2019

ट्विटर पर यूजर्स ने इस पेटिंग की तारीफ की है और खरीदने की डिमांड रखी है.