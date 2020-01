पाकिस्तान में शादियों पर बंपर ऑफर, पत्नी अगर पति की कराएं...दूसरी, तीसरी या फिर चौथी शादी, तो रिसेप्शन Free

पाकिस्तान (Pakistan) के बहावलपुर (Bahawalpur) में एक शादी हॉल पुरुषों के लिए एक अनोखा ऑफर (Unique Wedding Offer) लेकर आया है, ये ऑफर उन्हीं पुरुषों के लिए हैं, जो दूसरी, तीसरा या फिर चौथी शादी करने के इच्छुक हैं. बहावलपुर में खुलने वाले नए शादी हॉल ने शादीशुदा पुरुषों को बंपर ऑफर पेश किया है. दूसरी शादी पर 50 प्रतिशत, तीसरी शादी पर 75 प्रतिशत और चौथी शादी का वलीमा मुफ्त करने की पेशकश की है. लेकिन शादी हॉल के मालिक ने इसके पीछे एक शर्त भी रखी है.

वीडियो न्यूज रिपोर्ट सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है. इस वीडियो को पाकिस्तानी पत्रकार नायला इनायत ने ट्विटर पर शेयर किया है. उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, ''बहावलपुर में शादियों पर स्पेशल ऑफर: दूसरी शादी पर 50 प्रतिशत, तीसरी शादी पर 75 प्रतिशत डिस्काउंट और चौथी शादी पर वलीमा फ्री. ओपन चैलेंज.''

Bumper wedding offer in Bahawalpur: 50% off on second shaadi, 75% on the third and walima free on the fourth shaadi. Open challenge. pic.twitter.com/6NWSpzjqoy