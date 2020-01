दुकान में डकैती करने पहुंचा शख्स, बंदूक दिखाकर बोला- 'सारे पैसे निकाल...' सरदार जी ने निकाला डंडा और फिर... देखें Video

दुकानदार के लिए लूट सबसे डरावनी स्थिति होती है. लेकिन इस बार दुकान लूटने आए चोर की शामत आ गई. दुकानदार ने बहादुरी दिखाई और हाथ में डंडा लेकर अपराधी का पीछा करना शुरू कर दिया, वो भी बिलकुल शांत तरीके से. किसी को यकीन नहीं था कि चोर डरकर भाग निकलेगा. ये घटना सीसीटीवी में कैद हो गई. ट्विटर पर वीडियो शेयर किया गया है. जो काफी वायरल हो रहा है.

ट्विटर यूजर ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, ''मेरा भाई दुनिया का सबसे शांत व्यक्ति है, लेकिन इस घटना में उसे गुस्सा होते हुए देखा. एक बार सुनिएगा जरूर.''

My cousins get mugged and he's the calmest guy in the world just listen to him #teripehndipic.twitter.com/Fua1mLTMcP