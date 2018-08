Atif Aslam ने पाकिस्तानी स्वतंत्रता दिवस परेड में गाए भारतीय गाने, हुए ट्रोल, आवाम बोली- बहिष्कार करो

पाकिस्तानी गायक आतिफ असलम को न्यूयॉर्क में इस महीने की शुरूआत में आयोजित पाकिस्तानी स्वतंत्रता दिवस समारोह में एक हिन्दुस्तानी गीत गाने के लिए न सिर्फ सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है बल्कि देश कि मुख्यधारा की मीडिया भी उनकी आलोचना कर रही है. आतिफ ने बॉलीवुड के कई फिल्मों में अपनी आवाज दी है. 2009 में आयी रणबीर कपूर और कटरीना कैफ की फिल्म ‘अजब प्रेम की गजब कहानी’ का गीत ‘तेरा होने लगा हूं’ बेहद लोकप्रिय रहा है.स्वतंत्रता दिवस परेड में हिन्दुस्तानी गीत गाने के बाद देश के कई लोग आतिफ की देशभक्ति पर सवाल खड़े करने लगे हैं. एक ट्विटर यूजर ने लिखा है, ‘‘आतिफ असलम के लिए कोई सम्मान नहीं है.’’ दूसरे यूजर ने आतिफ असलम के बहिष्कार की बात कही है. एक ने लिखा है ‘‘आतिफ असलम का बहिष्कार करो. आपने दिल तोड़ दिया.’’

I stand in support with @itsaadee for singing his songs at the parade. Music is not Indian or Pakistani. It is just music! Singers r synonymous with their songs which r loved equally by fans from every country. Should have briefed him if they wanted national songs #AtifAslam