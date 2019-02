पाकिस्तान में तिरंगा लहराते हुए बच्चों ने किया 'फिर भी दिल है हिंदुस्तानी' पर डांस, सरकार ने किया फिर कुछ ऐसा

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. पाकिस्तान (Pakistan) के कराची (Karachi) के एक स्कूल में बच्चों ने कुछ ऐसा किया जिसकी चर्चा हर जगह हो रही है. पाकिस्तान के बच्चों ने एक फंक्शन के दौरान भारतीय गाने पर डांस किया. परफॉर्मेंस के दौरान पीछे तिरगा लहराता नजर आ रहा था. वीडियो वायरल होने के बाद सरकार ने एक्शन लेते हुए स्कूल का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया. बच्चे शाहरुख खान की फिल्म 'फिर भी दिल है हिंदुस्तानी' के टाइटल ट्रेक पर डांस कर रहे थे.

कराची में उस स्कूल का पंजीकरण रद्द कर दिया गया, जिसमें स्कूल के छात्र एक समारोह में भारतीय गाना गा रहे थे. इस समारोह का वीडियो वायरल हो गया है, जिसमें पीछे की तरफ तिरंगा लगा दिखाई दे रहा है. सिंध सरकार में निजी संस्थानों के निरीक्षण एवं पंजीकरण निदेशालय ने एक आदेश दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है, "एक शिक्षा संस्थान में इस तरह की चीजों का प्रदर्शन राष्ट्रीय गरिमा के खिलाफ है, जिसे किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता."

देखें VIDEO:

Karachi: For dancing on an Indian songs and showing Indian flag on background stage Pak authorities suspended the Registration of all branches of Mama Babby Care School @RahulSinhaZee@siddhinath@shaileshraanjan@PANCHOBH@ZeeNewspic.twitter.com/V18AnsiWcc