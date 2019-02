एक्स-ब्वॉयफ्रेंड के घर ड्रेस छोड़ गई थी लड़की, फिर लड़के की मां ने किया कुछ ऐसा, पोस्ट हुई वायरल

सोशल मीडिया पर एक स्टोरी काफी वायरल हो रही है. हैम्पशायर की 21 वर्षीय लिली हेंस के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने हर किसी को हैरान कर दिया. लिली अपने बॉयफ्रेंड के घर में ब्लैक ड्रेस छोड़ गई थी. जिसके बाद दोनों के बीच ठीक नहीं चला और ब्रेकअप हो गया. ब्लैक ड्रेस लड़के के घर ही छूट गई थी. Mail Online की खबर के मुताबिक, लिली का बॉयफ्रेंड उसके रहते हुए किसी और को डेट करने लगा था.

अगले ही महीने लिली फेसबुक पर कुछ चेक कर रही थीं, अचानक एक्स-बॉयफ्रेंड की मां की फोटो सामने आ गई. जिसको देखकर लिली को होश उड़ गए. उसने देखा कि वही ड्रेस लड़के की मां ने पहनी हुई थी. जो लिली ने घर में छोड़ दी थी. ट्विटर पर लिली ने पूरी स्टोरी शेयर की और चर्चा में आ गई. उन्होंने ट्विटर पर लिखा- 'ब्रेकअप होने से पहले मैं बॉयफ्रेंड के घर ड्रेस छोड़ गई थी. अब उसकी मां नाइट आउट के लिए वहीं ड्रेस पहन रही हैं.' जिसके बाद उन्होंने तस्वीर भी शेयर की.

there you go babe x pic.twitter.com/scCmhIFqOD

कोई ये बात जानकर हैरान हुआ तो किसी को इस चीज को सुनकर काफी हंसी आई.

पोस्ट वायरल होने के बाद उनके एक्स-बॉयफ्रेंड की मां को पता चला और उन्होंने सोशल मीडिया पर इसका जवाब दिया. फेसबुक पर कमेंट करते हुए लड़के की मां कैरोलीन ईस्टवुड ने लिखा- 'अरे ये तो मैं हूं, जलन की वजह से ऐसा हुआ, लेकिन मैं प्रभावित हुई कि 19 से 20 साल की लड़की की ड्रेस मुझे फिट आई और मैं कितनी अच्छी लग रही हूं. लड़कियों अब आगे बढ़ो.' लिली ने रिप्लाई करते हुए लिखा- 'इसमें जलन कैसी, सोचिए आपने उस लड़की की ड्रेस पहनी है जिसने आपके बच्चे को छोड़ा है.'

the mums found out, well done sons crying now pic.twitter.com/wBerLjIVZt