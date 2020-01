अरविंद केजरीवाल के वीडियो-कॉल की ये Photo हुई वायरल, जमकर बन रहे हैं मजेदार Memes

आईआईटी खड़गपुर (IIT Kharagpur) ने हाल ही में अपना पुर्नमिलन कार्यक्रम (Annual Reunion) आयोजित किया था लेकिन अगले महीने दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनावों (Delhi Assembly Elections 2020) के कारण सीएम अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) उसमें शामिल नहीं हो पाए. हालांकि, उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल में से थोड़ा सा वक्त निकालकर अपने दोस्तों और बैचमेट से बात की. उन्होंने स्काइप के जरिए वीडियो कॉलिंग कर अपने दोस्तों और कॉलेज के अन्य साथियों से बात की.

यह भी पढ़ें: दिल्ली की केजरीवाल सरकार के शिक्षा मॉडल पर कांग्रेस ने उठाए सवाल

आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल ने 1989 में आईआईटी खड़गपुर से अपनी ग्रेजुएशन की थी. अरविंद केजरीवाल के वीडियो कॉल की तस्वीरों को सोशल मीडिया पर अक्षय मराठे ने शेयर किया है. इस तस्वीर में वह काफी खुशी से अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं और शायद इस वजह से लोग बहुत से मीम्स बना रहे हैं.

देखें ट्वीट्स

When you pass all the subjects of semester : pic.twitter.com/LTf6Na3275 — MunNaa (@Munnaa09) January 14, 2020

When you finally found your Tinder match . pic.twitter.com/ZYAKpCWGvG — S Ravind King (@sravindking) January 14, 2020

When client approves the design without any changes. pic.twitter.com/kQN6gfYxUj — Godman Chikna (@Madan_Chikna) January 13, 2020

* When you successfully crack your neighbour's wifi password * pic.twitter.com/5YabCY5Mij — Hunटरर (@nickhunterr) January 13, 2020

After finding my house at Google Map: pic.twitter.com/hwMRRPN7gj — رومانا (@RomanaRaza) January 13, 2020