इस Photo में बच्ची के पैर देख पहले परेशान हुए लोग और फिर पता चला कि...

इन दिनों एक बच्ची की तस्वीर सोशल मीडिया पर लोगों के लिए ऑप्टिकल इल्यूजन बनी हुई है और लोगों को व्सय्त रखने का काम कर रही है. दरअसल, सोशल मीडिया पर शेयर की गई इस तस्वीर में एक लड़की ग्राउंड में खड़ी हुई नजर आ रही है. इस तस्वीर को लोग इसलिए देख रहे हैं क्योंकि इसमें खड़ी लड़की के पैर काफी अजीब लग रहे हैं. तस्वीर में लड़की के पैर ज्यादा पतले और लंबे लग रहे हैं.

यह भी पढ़ें: लड़की ने उंगलियों से दिखाया अनोखा खेल, समझने के लिए 2 बार देखना पड़ेगा यह TikTok Video

फेसबुक पर शेयर की गई इस तस्वीर ने लोगों के बीच काफी हलचल पैदा कर दी है. साथ ही इस तस्वीर के नीचे दिए गए कैप्शन ने इसके बारे में बहुत सी बातें बता दीं लेकिन इसके बाद भी लोग कन्फ्यूज हो गए.

यहां देखें तस्वीर:

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, पहली नजर में आपको भी ऐसा लगेगा कि इस लड़की के पैर काफी लंबे और पतले हैं. हालांकि, यह एक ऑप्टिकल इल्यूजन है जो पॉपकॉर्न के एक ट्रांसपेरेंट पैकेट की वजह से हुआ है, जिसे लड़की ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ है. पॉपकॉर्न का कलर बैकग्राउंड के रंग के साथ काफी ज्यादा मिलता-जुलता है और इस वजह से लड़की के पैर काफी लंबे और पतले लग रहे हैं.

इस तस्वीर पर बहुत से लोगों ने कमेंट्स किए हैं और कई लोगों ने लिखा है कि वो इसे देख कर काफी हैरान हो गए. वहीं कुछ लोगों ने लिखा कि पॉपकॉर्न का पैकेट देखने के लिए उन्हें कमेंट्स सेक्शन में दूसरों के कमेंट्स पढ़ने पढ़े.

एक यूजर ने लिखा, ''मुझे पहले बहुत बुरा लगा लेकिन बाद में मैं जोर से हंस पड़ी''. एक अन्य ने लिखा, ''मुझे लगा कि यह बच्ची कितनी पतली है और उसके बूट्स पैरों से बाहर आ रहे हैं... इस तस्वीर को समझने में 2 मिनट का वक्त लगा''.

यहां पढ़ें कमेंट्स:

I was seriously concerned and thinking 'this child needs to be saved and fed!' and I saw someone yell out popcorn so I thought 'well... Yes we can feed her popcorn but is it enough?' and then I saw the popcorn bag.