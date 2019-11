इस लड़की ने उंगलियों से दिखाया अनोखा खेल, समझने के लिए 2 बार देखना पड़ेगा यह TikTok Video

ट्विटर पर एक ऑप्टिकल इल्यूजन वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जो आपको इसे दोबारा देखने पर मजबूर कर सकता है. दरअसल, मूल रूप से इस वीडियो को TikTok पर टोरी पैरेनो नाम की एक महिला ने शेयर किया था. इसके बाद उसने इसे अपने ट्विटर हैंडल पर भी शेयर किया.

यह भी पढ़ें: कार का टूटा हुआ दरवाजा है या खूबसूरत Beach, Viral Photo ने घुमा दिया लोगों का दिमाग

वीडियो में टोरी पैरेनो अपनी उंगलियों को तेजी से दूसरे हाथ की हथेली पर रखती हैं जिससे ऐसा लगता है कि उसके एक हाथ की हथेली दूसरे हाथ के आर-पार हो रही है. वीडियो के बैकग्राउंड में एक पेपी सॉन्ग भी चल रहा है जो ट्रिक के साथ पूरी तरह से फिट बैठ रहा है. ट्रिक इतनी कमाल की है आप वीडियो को एक बार फिर से देखने के लिए मजबूर हो जाते हैं.

टोरी पैरेनो ने गुरुवार को अपने ट्विटर हैंडल पर इस वीडियो को शेयर किया. यहां देखें टोरी पैरेनो का ऑप्टिकल इल्यूजन वीडियो.

here's something trippy for your night lol pic.twitter.com/lkcX25mgri — LG Tori Pareno (@ToriPareno) November 21, 2019

इस वीडियो को अब तक 8.4 मिलीयन बार देखा जा चुका है. वहीं वीडियो को 5 लाख से अधिक लोगों ने लाइक किया है और कई लोगों ने इस पर अपने कमेंट्स शेयर किए हैं और कुछ लोग अब तक इस ट्रिक को समझने की कोशिशों में लगे हुए हैं.

Me right now pic.twitter.com/b5TnWuwWNy — The Calm and The Crazed EP (@CalebSamuel) November 22, 2019

कई लोगों ने इस ट्रिक को ट्राय करते हुए वीडियो भी शेयर किया.

एक शख्स ने एलईडी ग्लव्स का इस्तेमाल करते हुए इस ट्रिक का वीडियो शेयर किया है.

i did ur thing but with LED gloves :^) pic.twitter.com/yh1jGlEXp9 — The Lightshow Hashira (@JomarriSalomon) November 22, 2019

आपको बता दें, यह पहली बार नहीं है जब सोशल मीडिया पर कोई ऑप्टिकल इल्यूजन वाला वीडियो वायरल हुआ है. इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है.