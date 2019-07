कार का टूटा हुआ दरवाजा है या खूबसूरत Beach, इस Viral Photo ने घुमा दिया लोगों का दिमाग

खास बातें इस फोटो ने लोगों का दिमाग घुमा दिया है ये तस्‍वीर एक कार के टूटे हुए दरवाजे की है लोगों को ये समुद्र का खूबसूरत किनारा लग रहा है

एंटरटेंनमेंट चाहिए तो इंटरनेट से बढ़‍िया कोई ऑप्‍शन नहीं. लेकिन कई बार इंटरनेट ऐसी तस्‍वीरों के साथ सामने आता है कि आपका दिमाग ही घूम जाए. जी हां, Optical Illusion (दृष्टि-भ्रम) वाली तस्‍वीरें आए दिन वायरल होती रहती हैं. कुछ लोग इन तस्‍वीरों से चिढ़ जाते हैं जबकि कुछ उसके पीछे की पहली सुलझाने में जुट जाते हैं.

हाल ही में जिस तस्‍वीर ने इंटरनेट यूजर्स के दिमाग को घुमा दिया है वह एक कार के टूटे हुए दरवाजे का निचला हिस्‍सा है जो समुद्र किनारे की एक पेंटिंग जैसी दिखता है. इस फोटो को ट्वीट करते हुए एक इंटरनेट यूजर ने लिखा, "अगर आपको Beach, समुद्री आसमान, चट्टानें और तारे दिखाई दे रहे हैं तो आप एक कलाकार हैं, लेकिन यह कोई पेंटिंग नहीं है. यह कार के दरवाजे का निचला हिस्‍सा है जिसकी मरम्‍मत करानी है."

if you can see a beach, ocean sky, rocks and stars then you are an artist, But its not a painting its lower part of the car gate which needs to be repaired. pic.twitter.com/dCMC49PBQS — nayem (@nxyxm) July 2, 2019

हालांकि ट्विटर यूजर्स को तस्‍वीर देखने के बाद यकीन ही नहीं हो रहा है कि ये कार का टूटा हुआ दरवाजा है:

WHAT ???? — Kazza B (@KazzaB10) July 7, 2019

Either I'm very artistic to see the beach and sky or whoever took this picture has a very good aesthetic sense cause this picture is not ordinary! — Rabiya.Khan (@KhanRabiya9) July 2, 2019

I really want to see the car gate but I just don't — Babette Bea (@babetjx) July 7, 2019

Oscar award goes to that guy — Ainak wala JiN (@JokeR__joKeS_) July 2, 2019

इन ट्वीट्स के बाद उस शख्‍स ने आखिर में ट्रिक से पर्दा उठाते हुए एक और ट्वीट किया.

focus on dark side you will see car gate thanks — nayem (@nxyxm) July 7, 2019

Have to read comments so I could understand why are they saying that its a car gate — cijrem (@cijrem) July 7, 2019

I saw a beach and you ruined it for me.

thanks for nothin' — Angela Maples (@Sea_2Lake) July 7, 2019

बहरहाल, वाकई में पहली नजर में ये तस्‍वीर किसी खूबसूरत समुद्र का किनारा लगती है, लेकिन ध्‍यान से देखने पर पता चल जाता है कि ये कार का गेट ही है.