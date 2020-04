लॉकडाउन में छत पर ऐसे कट रही है लोगों की जिंदगी, फोटोग्राफर ने चोरी से शूट किया ये Video

इस वीडियो में एक कपल डांस करते हुए वीडियो कॉल पर बातें करता हुआ नजर आ रहा है. तो वहीं एक शख्स बॉक्सिंग के साथ जिम करते हुए नजर आ रहा हैं. लोग अपने कुत्तों को भी छतों पर घूमाते नजर आ रहे हैं. इस वीडियो को सोशल मीडिया पर लोग काफी पसंद कर रहें हैं. इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि इस खौफ से भरे माहौल में इस तरह की वीडियो लोगों के अंदर एक उम्मीद की किरण जगाती है. इसे देखने के बाद सबसे बड़ी सीख यह मिलती है कि भले लॉकडाउन के कारण हम घर के बाहर नहीं निकल सकते लेकिन खुद को खुश और फिट रखने के लिए घर के छत का इस तरह से इस्तेमाल तो कर सकते हैं.

Roof Culture during Quarantine in NYC pic.twitter.com/uO2tREheMu

इस वीडियो के बैकग्राउंड में जो गाने की आवाज रही है वह मैक मिलर की ब्लू मून का गाना है. इस वीडियो को अबतक 30 लाख से भी ज्यादा बार देखा जा चुका है और 90,600 से ज्यादा रिट्वीट मिल चुके हैं.

इस वीडियो को देखने के बाद लोग काफी मजेदार कमेंट कर रहे हैं. एक ने कहा कि इस वीडियो को देखने के बाद दर्द होता है. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा 'मेरी भी इच्छा है कि काश मैं भी ऐसी ही बिल्डिंग में रहता जहां की छते ऐसी हैं. मैं भी छत पर आराम करता''.

My man with the kite. I felt that.