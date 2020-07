कवि फुंसुक लद्दाखी ने गल्वान घाटी में चीनी सैनिकों से लोहा लेने वाले भारतीय जवानों के लिए सुनाई कविता, Video वायरल

कवि फुंसुक लद्दाखी की वीडियो न्यूज एजेंसी एएनआई ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया है. इस वीडियो में कवि फुंसुक लद्दाखी, गाल्वन घाटी में चीनी सेना को जवाब देते हुए भारतीय सेना के जवानों की तारीफ करते हुए कविता सुना रहे हैं. इस वीडियो को लोगों के द्वारा सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है.

#WATCH Phunsuk Ladakhi, a poet recites his composition on the bravery of Indian Army personnel who fought in the Galwan Valley clash in Ladakh. pic.twitter.com/GSv9Lb677G — ANI (@ANI) July 5, 2020

यह वीडियो को सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है. अब तक इस वीडियो को 58 हजार से अधिक बार देखा जा चुका है. साथ ही साथ इस वीडियो पर 2 हजार से अधिक रिट्वीट और 10 हजार से अधिक लाइक्स आ चुके हैं. साथ ही साथ इस वीडियो पर कई कमेंट किये जा रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, यह बेहद सुंदर है. वहीं ज्यादातर यूजर ने भारतीयों का मनोबल बढ़ाते हुए जय हिंद और वंदे मातरम लिखा.

This is ???? — Subham Keshari, CMA (@KccSubham) July 5, 2020

जय हिंद ???????? — Girish Barot (@gb_rastravadi) July 5, 2020

Absolutely Right and very nice song or lyrics selute — Harish Bajar (@HBajar) July 5, 2020