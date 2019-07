फाइटर प्लेन क्रैश में शहीद हुए थे स्कवाड्रन लीडर समीर अबरोल, अब पत्नी ज्वाइन करेंगी एयर फोर्स

बेंगुलरु में मिराज 2000 के दुर्घटनाग्रस्त (Bengaluru's Mirage 2000 Crash) हो जाने की घटना में समीर अबरोल (Squadron Leader Samir Abrol) शहीद हो गए थे. अब उनकी पत्नी गरिमा अबरोल (Garima Abrol) भारतीय वायुसेना (Indian Air Force) ज्वाइन करने जा रही हैं. वायुसेना ज्वाइन करने के लिए गरिमा ने सर्विस सलेक्शन बोर्ड (Services Selection Board) की परीक्षा पास कर ली है. वो जनवरी 2020 को वो भारतीय एयर फोर्स ज्वाइन कर लेंगी. गरिमा तेलंगाना के डुंडीगल स्थित एयर फोर्स एकेडमी ज्वाइन करेंगी. रिटायर्ड एयर मार्शल अनिल चोपड़ा (Retired Air Marshal Anil Chopra) ने ट्विटर के जरिए इस बात की जानकारी दी है.

Mrs Garima Abrol, wife of Sqn ldr Samir Abrol who martyred in Mirage2000 fighter plane crash while test flying it at HAL Airport. To join Air Force Academy. Woman of exceptional substance and will join @IAF_MCC in Jan 2020.

Not all woman are made equal some are Armed forces Wives pic.twitter.com/gY7G8pV7f3