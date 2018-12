पीएम मोदी की 'नॉन बेटी' बॉलीवुड मीटिंग को देख भड़के लोग, ट्विटर पर यूं निकाला गुस्सा

पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने मुम्बई के राज भवन में बॉलीवुड की बड़ी हस्तियों से मुलाकात की. इस मीटिंग में खिलाड़ी कुमार अक्षय कुमार (Akshay Kumar), अजय देवगन (Ajay Devgn), डायरेक्टर-प्रॉड्यूसर करण जौहर (Karan Johar), राकेश रोशन (Rakesh Roshan), प्रॉड्यूसर रितेश सिधवानी (Ritesh Sidhwani), भूषण कुमार (Bhushan Kumar), सिद्धार्थ रॉय कपूर (Siddharth Roy Kapoor) और CBFC (Central Board of Film Certification) के हेड प्रसून जोशी (Prasoon Joshi) जैसी हस्तियां शामिल रहीं. लेकिन पीएम मोदी (PM Modi) की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लोगों से इस मुलाकात में एक भी महिला नहीं थीं.

बॉलीवुड में अब महिलाएं सिर्फ एक्टिंग ही बल्कि फिल्में डायरेक्ट-प्रॉड्यूस करने में भी आगे बढ़ रही हैं. जहां पहले सिर्फ मेल एक्टर से फिल्में चला करती थीं वहीं अब एक्ट्रेसेस लीड रोल निभाकर करोड़ों का बिज़नेस कर रही हैं. लेकिन पीएम मोदी की इस मीट में एक भी महिला आर्टिस्ट का ना हो लोगों को हज़म नहीं हुआ और उन्होंने ट्विटर पर जमकर कमेंट्स किए.

किसी ने इस मीटिंग को 'नॉन बेटी' बॉलीवुड मीटिंग कहा तो किसी ने 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, पर बेटी को मीटिंग में मत बुलाओ' लिख कमेंट किया.

यहां देखिए पीएम मोदी की इस मुलाकात के बारे में लोगों का क्या कहना है...

A very sad moment for the women of India where the PM meets with a delegation of film industry where women are objectified but never a part of any delegation. Who curated the list of invitees? Shouldn't the person be questioned? — Shalini (@Shalshandle) December 19, 2018

सिर्फ आम लोग ही नहीं बल्कि एक्ट्रेस गुल पनाग ने भी अपनी बात कही...

Hope the delegation includes some women next time https://t.co/w7fMulu4sF — Gul Panag (@GulPanag) December 18, 2018

Reminds me of saudi pic.twitter.com/uS6Afc8uMC — venkat (@venkat1962) December 19, 2018

How come there are no women in the delegation. without women it is only “half” the inputs , the PM would have got . — N SOOD (@NSOOD6) December 19, 2018

क्या मनोरंजन उद्योग सिर्फ पुरुष ही चलाते हैं या महिलाएं भी ? यदि हाँ तो आपकी मीटिंग में एक भी महिला क्यों नही है ? — Vishnu kp🇮🇳 (@Vishnukp50) December 19, 2018

Why not a single woman invited ..Why discrimination against women in Film industry also happen — K Anup (@KAnup13) December 19, 2018

No #beti in group wow! — libna khan (@coldfish28) December 19, 2018

