PoK में भूकंप का दिल दहला देने वाला Video आया सामने, गिरते-पड़ते भागते दिखे लोग

पाकिस्तान (Pakistan) में भूकंप (Earthquake) से अब तक 38 लोगों की मौत हो चुकी है. पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (POK) और खैबर-पख्तूनख्वा प्रांतों के कई शहर दहल गये. अधिकारियों ने कई ध्वस्त इमारतों के मलबे में फंसे लोगों को निकालने के लिए बचाव अभियान तेज कर दिया है. इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. जिसको देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे.

वीडियो में देखा जा सकता है कि भूकंप आने के बाद लोग बिल्डिंग से बाहर भागने लगे. लोग निकल रही रहे थे, उतने में बिल्डिंग का एक छज्जा शख्स पर गिर गया. लोग वहां से गुजरते रहे. ये वीडियो ट्विटर पर खूब वायरल हो रहा है. ये वीडियो न्यू मीरापुर इलाके का बताया जा रहा है.

The moment the Pakistan 5.6 magnitude earthquake hit at 4:01 pm local time on Sept 24 - it's epicentre was 3 kms south of New Mirpur and depth 10 kms pic.twitter.com/b9eOkw5XwO