Pulwama Attack के बाद मुंबई पुलिस ने की मॉक ड्रिल, तो पब्लिक भी हो गई कन्फ्यूज, VIDEO VIRAL

पुलवामा आतंकी हमले (Pulwama Attack) के बाद देशवासियों में गुस्सा है. इस आतंकी हमले में 40 से ज्यादा जवानों ने अपनी जान गवाई है. राजनेता, फिल्मी सितारे और भारतवासी, हर कोई इस आंतकी हमले की निंदा कर रहे हैं. वहीं, मुम्बई पुलिस ने इस माहौल में मुम्बईवासियों की सुरक्षा की स्थिति जांचने के लिए एक काउंटर-टेरर मॉक ड्रिल (Counter-Terror Mock Drill) किया, जो की घंटों तक चला.

स्टोरीपिक के मुताबिक यह आतंकवाद विरोधी मॉक ड्रिल (Counter-Terror Mock Drill) मुम्बई के विरार में मौजूद डी मार्ट (DMart) में किया गया. लेकिन 3 घंटों तक चले इस मॉक ड्रिल को कुछ लोग सचमुच का आंतकी हमला समझ बैठे. जिस वजह से लोगों ने घबराहट में आकर वीडियो बनाई. इन वीडियो को वॉट्सएस (WhatsApp), ट्विटर (Twitter) और फेसबुक (Facebook) पर इसे सच में हुआ आतंकी हमला बताकर वायरल कर दिया. किसी ने वीडियो के साथ लिखा कि पुलिस ने मॉल में बॉम्ब रखने आए आंतकी को धर दबोचा तो किसी ने इन वीडियो को मुम्बई में आंतकी हमला बताकर शेयर कर दिया.

@republic@TimesNow@ZeeNews@ANI@smitaprakash Please verify this video as rumored ripe here in Mumbai area that a terrorist caught in Virar while planting bomb inside D'mart mall. Whether it's a mock drill or real please verify it. pic.twitter.com/HEK0mFhsqK