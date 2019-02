Pulwama Attack: ऋषि कपूर का पुलवामा हमले पर फूटा गुस्सा, लिखा- हमला करने वाले कश्मीरी आवाम के दोस्त नहीं...

पुलवामा आतंकी हमले (Pulwama Attack) पर बॉलीवुड एक्टर ऋषि कपूर (Rishi Kapoor) गुस्सा फूट पड़ा है. अमेरिका में इलाज करा रहे ऋषि कपूर ने ट्विटर पर पुलवामा हमले की निंदा की है और इसे कायरतापूर्ण बताया है. पुलवामा में हुए आतंकी हमले (Pulwama Terror Attack) की जिम्मेदारी जैश-ए-मोहम्मद (Jaish-e-Mohammed) ने ली है. ऋषि कपूर (Rishi Kapoor) अधिकतर मसलों पर अपनी राय बहुत ही बेबाकी के साथ रखते हैं. ऋषि कपूर (Rishi Kapoor) के ट्वीट में पुलवामा आंतकी हमले का दर्द साफ झलकता है. पुलवामा हमले में 40 से ज्यादा सीआरपीएफ (CRPF) के जवान शहीद हुए हैं.

Shameful shocking reprehensible . Absolute act of cowardice. Perpetrators of this heinous crime cannot be be friends with people of Kashmir. We stand by the bereaved families.