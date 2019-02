Pulwama Attack: कंगना रनौत का दिखा गुस्सा, बोलीं- 'चुप हैं इसका मतलब ये नहीं कायर हैं...'

खास बातें पुलवामा हमले पर गुस्सा कंगना रनौत जवाबी कार्रवाई करने की मांग बोलीं- चुप है इसका मतलब कायर नहीं

जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir) के पुलवामा (Pulwama) में सीआरपीएफ (CRPF) की गाड़ी पर हुए आंतकी हमले (Pulwama Attack) में 40 से ज्यादा शहीद हुए जवानों को बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) ने भी श्रद्धांजलि दी. 'मणिकर्णिका' एक्ट्रेस कंगना ने आतंकी हमले पर न सिर्फ दुख जताया बल्कि उनमें आक्रोश भी दिखा. ऐसे मौके पर उन्होंने भारतीय सैनिकों का सपोर्ट करते हुए देश के साथ खड़ी दिखाई दी. कंगना रनौत (Kangana Ranaut) का कहना है कि हमें दुश्मनों के खिलाफ जवाबी कार्यवाही करनी चाहिए, ताकि उन्हें मालूम पड़े कि हम चुप है तो इसका मतलब यह नहीं कि हम कायर हैं.

Pulwama Attack: नवजोत सिंह सिद्धू के बयान से भड़के यूजर्स, बोले- 'बंद करो कपिल शर्मा का शो देखना...'

कंगना रनौत (Kangana Ranaut) ने न्यूज वेबसाइट पिंकविला से बात करते हुए कहा, ''पाकिस्तान ने न सिर्फ हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा पर हमला किया बल्कि उन्होंने हमारी गरिमा को अपमानित करके खुली धमकी दे दी है. हमें निर्णायक कार्रवाई करने की जरूरत है, वरना हमारी चुप्पी को कायरता समझी जाएगी. आज भारत का खून बह रहा है, हमारे बेटों को जैसे खंजर से मारा जा रहा है, जो कोई भी इस समय अहिंसा और शांति के बारे में बात करता है तो उसे काला रंग दिखाया जाना चाहिए.' फिलहाल कंगना रनौत (Kangana Ranaut) को अपने बेबाक अंदाज से बयान देने के लिए जाना जाता है.

Gully Boy Box Office Collection Day 2: 'गली बॉय' से रणवीर सिंह ने मचाया तहलका, दूसरे दिन कमाए इतने करोड़

कंगना रनौत 'मणिकर्णिका' फिल्म की सफलता को सेलिब्रेट करने वाली थीं, लेकिन इस घटना के बाद उन्होंने यह प्रोग्राम कैंसिल कर दिया. बॉलीवुड की तमाम सेलिब्रेटी ने भी इस आतंकी हमले पर दुख प्रगट किया है. अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) से लेकर शाहरुख-सलमान खान तक ने अपनी प्रतिक्रिया सोशल मीडिया के जरिए दी.

My heart goes out for the Jawans of our beloved country and their families who lost their lives as martyrs to save our families... #YouStandForIndia — Salman Khan (@BeingSalmanKhan) February 14, 2019

सलमान खान (Salman Khan) ने लिखा, ''मेरी संवेदना हमारे प्यारे देश के जवानों और उनके परिवारों के साथ है, जिन्होंने हमारे परिवारों की रक्षा के लिए शहीदों के तौर पर अपना जीवन बलिदान कर दिया..आप भारत के लिए खड़े हैं''.

Heartfelt condolences to the families of our valiant jawans. May the souls of our countrymen who laid their lives down for us rest in peace. #Pulwama — Shah Rukh Khan (@iamsrk) February 15, 2019

जबकि शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) ने कहा, 'हमारे बहादुर जवानों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना. हमारे लिए जीवन बलिदान कर देने वाले जवानों की आत्मा को शांति मिले.'

Disgusted at the cowardly terror attack on the #CRPF soldiers in #Pulwama - my sincere condolences to the families of our brave jawans. Saddened. Angry. — Ranveer Singh (@RanveerOfficial) February 14, 2019

वहीं रणवीर सिंह (Ranveer Singh) ने भी अपने बयान में कहा, 'पुलवामा में सीआरपीएफ जवानों पर कायरतापूर्ण आतंकी हमले से निराश..हमारे बहादुर जवानों के परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदना. दुखी. गुस्सा.'

...और भी हैं बॉलीवुड से जुड़ी ढेरों ख़बरें...