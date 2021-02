शख्स ने सैनिटरी पैड के निपटान के लिए बनाई ऐसी मशीन, 10 घंटों में 1500 नैपकीन होंगे रिसाइकिल

दहिया ने बताया, कि इसके लिए शौचालयों में विशेष रूप से डस्‍टबिन लगाये जाते हैं. इसमें 45 दिन तक नैपकीन एकत्रित किये जाते हैं. शौचालयों में लगाये गए इन खास डस्‍टबिन को 'सैनिबिंस' कहते हैं. जो 30 से 45 दिनों के लिए उपयोग किए गए सैनिटरी नैपकिन को स्टोर करने के लिए लगाए गए हैं. ये डस्‍टबिन पूरी तरह से कीटाणु रहित हैं और इनमें किसी प्रकार की गंध भी पैदा नहीं होती है.

Maharashtra: Pune based man makes recycling machine to dispose of sanitary napkins



"I got this idea in my last year of college. This machine can recycle 1,500 pads in just 10 hours. The goal is to provide females with sustainable toilet hygiene solutions," says the man pic.twitter.com/RJfHRCwrXP