Video: जीप के पीछे भागा Tiger, गाड़ी में बैठे पर्यटकों के उड़े होश

वाइल्ड लाइफ सफारी के दौरान किसी भी बाघ को देखना पर्यटकों के लिए अपने आप में एक शानदार अनुभव होता है. लेकिन हाल ही में पर्यटकों के लिए यह अनुभव उस वक्त खौफनाक हो गया जब अचानक बाघ उनकी जीप के पीछे भागने लगा. दरअसल, यह घटना राजस्थान (Rajasthan) के सवाई माधोपुर (Sawai Madhopur) में स्थित रणथंभौर नेशनल पार्क (Ranthambhore National Park) की है. इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है.

यह भी पढ़ें: बाघिन अपने तीन बच्चों के साथ नदी किनारे पी रही थी पानी, वायरल हुआ खूबसूरत VIDEO

रविवार को हुई इस घटना की 19 सेकेंड की एक क्लिप एएनआई ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर की है. इस वीडियो में एक बाघ काफी तेजी से पर्यटकों से भरी जीप के साथ भागता हुआ दिख रहा है. वीडियो में बाघ जीप के साथ साथ भागते हुए दिख रहा है, जबकि गाड़ी का ड्राइवर वहां से जल्द से जल्द निकलने के लिए स्पीड को बढ़ाता है. अंत में जब ड्राइवर गाड़ी को रिवर्स करता है और पीछे की ओर जाने लगता है तब जाकर बाघ जीप का पीछा करना बंद करता है.

यहां देखें वीडियो

इस वीडियो को अब तक 14,000 से ज्यादा बार देखा जा चुका है. वहीं कई लोग अलग-अलग कमेंट्स के साथ वीडियो पर अपना रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, ''लगता है कि पर्यटक उसके क्षेत्र में घुस गए, बाघ ये बर्दाश्त नहीं कर सकते''.

Seems that they entered it's region. Tigers do not tolerate that.