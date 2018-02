अपनी ही शादी में रिपोर्टिंग करने लगा दूल्हा, सासू मां से पूछा- कैसा लग रहा है बेटी की शादी में

पाकिस्तान में एक वीडियो वायरल हो रहा है. कुछ लोग काफी पसंद कर रहे हैं तो कुछ लोगों इसकी आलोचना भी कर रहे हैं. एक पाकिस्तानी रिपोर्टर ने अपनी ही शादी में रिपोर्टिंग की. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. रविवार को ये वीडियो सोशल मीडिया पर नजर आया और कुछ ही घंटों में वायरल हो गया. दूल्हा बिलकुल पेशेवर तरीके से अपनी ही शादी की रिपोर्टिंग करता नजर आ रहा है.दूल्हे को पाकिस्तानी न्यूज चैनल सिटी 41 का रिपोर्टर बताया जा रहा है. दूल्हा पहले दुल्हन के पास जाकर उनकी प्रतिक्रिया लेता है. जिसके बाद वो सासू मां के पास जाता है. सासू मां से वो पूछता है कि बेटी की शादी हो रही है आपको कैसा लग रहा है? जिसके बाद उन्होंने खुशी जाहिर की. उन्होंने अपनी मां से भी बात की. उनकी मां इतनी जज्बाती हो जाती हैं कि कैमरे के सामने ही रो पड़ती हैं. बता दें, इनकी लव मैरेज हुई है. 3 से 4 साल तक ये रिलेशनशिप में थे.पढ़ें-

That os NOT hilarious. That is stupidity. Being a groom is much more dignified than being a reporting journalist.