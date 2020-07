शाहरुख खान की पत्नी ने बनाई ऐसी पेटिंग, लोगों ने जमकर किया ट्रोल, बोले- 'मजनू भाई से अच्छी नहीं...'

लॉकडाउन में उन्होंने अपना ज्यादातर समय पेंटिंग के साथ बिताया. गौरी ने कहा कि कला चिकित्सीय हो सकती है. साथ ही उन्होंने अपनी दो ऐक्रेलिक पेंटिंग भी दिखाईं. साथ ही उन्होंने वीडियो भी शेयर किया, जहां वो पेंटिंग बनाती नजर आ रही हैं.

उनकी पेंटिंग को देख लोगों ने उनको ट्रोल करना शुरू कर दिया. लोगों ने उनकी पेंटिंग की तुलना मजनू भाई की पेंटिंग से की. बता दें, फिल्म वेलकम में अनिल कपूर ने मजनू भाई का रोल प्ले किया था, जो खुद को अच्चा पेंटर मानते हैं, लेकिन उनकी पेंटिंग लोगों को पसंद नहीं आती थी. ट्विटर पर लोगों ने ऐसे रिएक्शन्स दिए हैं...

कई लोगों ने उनकी पेटिंग की खूब तारीफ की...

So proud of you Supergirl. So good to know. You are keeping your heart engaged & its so necessary at this time & it's progressing your future work too. Amazing



& I know you must be taking the best care of our mutual husband & babies, I am relieved because you are there with them