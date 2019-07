अंडा और चिकन को शाकाहारी बताने पर ट्रोल हुए शिवसेना नेता, लोग बोले- 'मटन और बीफ भी शामिल हो...'

शिवसेना के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने ऐसा बयान दिया जिसके बाद लोगों ने सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल किया और संजय राउंड ट्रेंडिंग टॉपिक बने रहे. संजय राउत का कहना है कि मुर्गी और अंडा शाकाहारी भोजन हैं! आयुष मंत्रालय का जिम्मा है कि वह यह प्रमाणित करे, ताकि शाकाहारी लोगों को प्रोटीन युक्त भोजन मिल सके. उन्होंने राज्यसभा में आयुर्वेद पर चर्चा के दौरान यह कहते हुए सभी सदस्यों को चौंका दिया कि आयुर्वेदिक मुर्गी और आयुर्वेदिक अंडा होता है, आपको पता है? उन्होंने इसके बारे में विस्तार से अपनी बात कही और आयुष मंत्रालय का बजट बढ़ाने की जरूरत जताई.

जिसके बाद ट्विटर पर संजय राउत का ये कमेंट ट्रेंड करने लगा और लोगों ने मटन और बीफ को भी शाकाहारी भोजन में शामिल करने को कहा. उनके कमेंट के बाद लोगों ने ट्विटर पर तरह-तरह के रिएक्शन दिए और संजय राउत को ट्रोल करने की कोशिश की.

Why just chicken and eggs? Mutton and Beef should be added to the list too. Vedic sacrifices and havans always had offerings of them. Even horse meat was offered. #AshwamedhYagya Besides they all eat plants and seeds, which are vegetarian without a doubt.