होटल के अंदर घुस गया हाथी, सूंड से उठाया सामान और किया कुछ ऐसा, भागने लगे लोग... देखें Video

श्रीलंका के एक होटल में एक ऐसा मेहमान आया, जिसको देखकर गेस्ट हैरान रह गए. कुछ लोग भाग निकले तो कुछ देखकर चीख पड़े. दरअसल, होटल की लॉबी में एक हाथी घूमते हुए नजर आया. एक ट्विटर यूजर ने वीडियो पोस्ट किया, जो काफी वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि होटल की लॉबी में हाथी आराम से घूम रहा है. इस दृश्य को देखकर लोग सोशल मीडिया पर तरह-तरह के रिएक्शन्स दे रहे हैं.

वीडियो में देखा जा सकता है कि वो होटल में घूम रहा है. वो लॉबी में चारों ओर निरीक्षण करता है और फिर अपनी सूंड से होटल की चीजों को उठाने लगता है. लोगों को हाथी के शांत तरीके से इधर-उधर भटकना काफी अच्छा लगा.

उपुली नाम के ट्विटर यूजर ने इस वीडियो को ट्विटर पर शेयर किया. साथ ही कैप्शन में लिखा, ''मां के एक मैसेज से मेरी नींद खुली. उन्होंने बताया कैसे श्रीलंका के एक होटल में हाथी घूम रहा है और अपनी सूंड से चीजों को चुरा रहा है.''

woke up to a text from my mom about how a wild elephant went into a Sri Lankan hotel and gently wandered around while poking stuff with his trunk pic.twitter.com/C2biQT8C30 — Upuli (@upidaisy) January 19, 2020

इस वीडियो को 19 जनवरी को शेयर किया था, जिसके अब तक 2 मिलियन से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. साथ ही 1.3 लाख लाइक्स और 32 हजार से ज्यादा रि-ट्वीट्स हो चुके हैं. ट्विटर पर लोगों ने ऐसे रिएक्शन्स दिए हैं...

Now let's talk about the elephant in the room. — ???? (@silveira) January 19, 2020

“Is the concierge here? I'm interested in elephant tours. I'm an elephant.” — kevin collins (@voxkev) January 19, 2020

He must be planning to stay for awhile. I see he brought his trunk. — Banjo (@Banjo2u) January 20, 2020