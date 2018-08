To all of India #HappyIndependenceDay2018 — John Cena (@JohnCena) August 15, 2018

WWE का सबसे बड़ा इवेंट SummerSlam 2018 हुआ. इसी बीच WWE Star John Cena ने भारत के लिए ऐसा ट्वीट किया. जो कुछ ही पल में वायरल हो गया. इसकी चर्चा भारत में नहीं बल्कि पाकिस्तान में होने लगी. जॉन सीना पहले भी सचिन तेंदुलकर, कपिल शर्मा और दलेर महंदी जैसे इंडियन सेलेब्स की तस्वीरें भी शेयर करते रहते हैं. इस बार उन्होंने स्वतंत्रता दिवस पर भारत को शुभकामनाएं दी. जिसके बाद उनके पाकिस्तानी फैन्स भड़क गए. उनको इस बात का दुख है कि जॉन ने पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस पर क्यों विश नहीं किया. बता दें, एक दिन पहले ही यानी 14 अगस्त को पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है.एक तरफ इंडियन फैन्स ने उनकी शुभकामनाओं की तारीफ की तो वहीं पाकिस्तानी फैन्स भड़क गए. उन्होंने अपनी नाराजगी ट्विटर पर दिखाई.

What did pakistanis do to you??? https://t.co/NKBRJ0e003 — Tabinda (@TabindaTahir_) August 15, 2018

Why u not whished independence day to Pakistan many of your fans is in Pakistan it's wrong bro — Usman King (@UsmanKi65004226) August 15, 2018

Please wish happy independence day Pakistan i am very sad John cena pic.twitter.com/SgJqlMF9lm — Shahrukh (@Ibrahim08934423) August 15, 2018

बता दें, जॉन सीना रेसलिंग की दुनिया का बड़ा नाम हैं. उनकी फैन फॉलोइंग पूरी दुनिया में है. भारत में जॉन सीना काफी फेमस हैं. निकी बेला से पहले सीना ने अपनी स्कूल लाइफ की गर्लफ्रेंड एलीजाबेथ हबरडियू से शादी की थी. 2009 में शादी करने के बाद 2012 में दोनों का तलाक हो गया था. जिसके बाद उनकी लाइफ में निकी बेला आई थीं. उनका निकी बेला से भी ब्रेकअप हो चुका है.