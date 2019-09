'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में उड़ा विराट कोहली का मजाक, वर्ल्ड कप हारने पर 'भिड़े मास्टर' ने कहा ऐसा... देखें VIDEO

टेलीविजन के सबसे पॉपुलर कॉमेडी शो 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा (Tarak Mehta Ka Ooltah Chashmah)' में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद विराट कोहली को खूब ट्रोल किया जा रहा है. शो के 2828वें एपिसोड में वर्ल्ड कप हारने पर विराट कोहली (Virat Kohli) का मजाक उड़ाया. शो में आत्माराम भिड़े (Aatmaram Bhide) की बेटी ने पिता से पूछा हमेशा जीतने वाला कौन है. इस पर 'भिड़े मास्टर' ने विराट कोहली का नाम लिया. बता दें, शो में भिड़े शिक्षक हैं, इसलिए उन्हें 'भिड़े मास्टर' कहा जाता है.

अपने पिता भिड़े मास्‍टर से ऐसा जवाब सुनकर सोनू ने कहा, '2019 वर्ल्ड कप कहां जीता वो...' भिड़े मास्टर कहते हुए नजर आए कि, 'हां, वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में तो हार गए थे हम...' जिसके बाद ट्विटर पर विराट कोहली को खूब ट्रोल किया जा रहा है. सोशल मीडिया पर शो का ये सीन काफी वायरल हो रहा है. विराट कोहली के फैन्स काफी नाराज हैं तो कुछ इसे मजाक में ही ले रहे हैं.

