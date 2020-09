कुत्ते को बचाने के लिए JCB से नदी में कूद गया जवान, ऐसे बचाई जान... देखें Viral Video

वीडियो में देखा जा सकता है कि होम गार्ड जेसीबी पर बैठा हुआ है और तेजी बहती नदी में उतरता है. वो झाड़ी पकड़कर कुत्ते के करीब जाता है और उसे पकड़कर जेसीबी पर रख देता है. तेलंगाना के होम गार्ड का नाम मुजीब बताया जा रहा है. दरहसल कुत्ता नगरकुरनूल में तेज बहती नदी के पास झाड़ियों में फंस गया था. होम गार्ड ने सूझबूझ से उसकी जान बचाई.

देखें Video:

#WATCH Telangana Home Guard jawan, Mujeed rescues a dog stuck in thick bushes at the bank of an overflowing stream in Nagarkurnool (16.09.20) pic.twitter.com/Se6V7VE1AC — ANI (@ANI) September 17, 2020

इस वीडियो को एएनआई ने 17 सितंबर की दोपहर में शेयर किया था, जिसके अब तक 15 हजार से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. साथ ही 4 हजार से ज्यादा लाइक्स और 700 से ज्यादा रि-ट्वीट्स हो चुके हैं. लोग होम गार्ड की खूब तारीफ कर रहे हैं. लोगों ने ऐसे रिएक्शन्स दिए हैं...

salute

endangered his own life — Manish (@manibhaii16) September 17, 2020

Some positivity in this ocean of negativity .... — Ashutosh Shankar اشوتوش (@idelhi_1991) September 17, 2020

I got tears in my eyes.Humanity — Amrita (@5amritap) September 17, 2020