घूस देने वालों से परेशान हुआ बिजली विभाग का अफसर, दफ्तर में टांगा 'मैं ईमानदार हूं' लिखा बोर्ड

तेलंगाना (Telangana) के करीमनगर (Kareennagar) में एक सरकारी दफतर में घुसते ही 'I Am Uncorrupted' यानि 'मैं ईमानदार हूं' लिखा हुआ बोर्ड मिलता है. दरअसल, यह दफ्तर एडिशनल डिवीजनल इंजीनियर (एडीई) पोदेती अशोक का है. वह तेलंगाना के करीमनगर में स्थिति नॉर्दर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के विभाग में काम करते हैं. उन्होंने अपने दफ्तर में यह बोर्ड इसलिए लगवाया है क्योंकि रोजाना बहुत से लोग अपना काम करवाने के लिए उन्हें रिश्वत देने आते हैं, जिससे वह अब काफी परेशान हो गए हैं.

यह भी पढ़ें: Maharashtra Politics पर आए मज़ेदार मीम्स, लोग बोले - सो रहा था मैं, सपने देख रहा था मैं...

चमकदार लाल रंग के बोर्ड पर तेलुगु में "नेनु लंचम थेसुकोनू (मैं रिश्वत नहीं लेता हूं)" लिखा है. और उसके नीचे अंग्रेजी में लिखा है "मैं अनकर्प्टेड हूं". द हिंदू के अनुसार, अशोक ने यह बोर्ड लगभग 40 दिन पहले लगाया था और हाल ही में सोशल मीडिया पर उनकी यह तस्वीर काफी वायरल हो रही है.

Kareemnagar: Podeti Ashok, Additional Divisional Engineer at Electricity Board has put a board, "I Am Uncorrupted" at his office reportedly after the death of Tahsildar Vijaya Reddy, who was burnt alive at her office. #Telanganapic.twitter.com/Pr9RkwiZSH