वायरल हुआ थाईलैंड में ये बोर्ड, लिखा- 'आप थाई भाषा नहीं जानते तो हमारी अंग्रेजी...' लोग बोले- 'यह बेतुका है...'

थाईलैंड (Thailand) में एक बोर्ड की तस्वीर हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है, जिसको लेकर लोग अपने अलग-अलग विचार प्रकट कर रहे हैं. तस्वीर में कहा गया है, "प्लीज, यदि आप थाई नहीं जानते हैं, तो हमारी अंग्रेजी के बारे में शिकायत ना करें. लव यू"

फ्लाइट में जूता सुखाने के लिए शख्स ने किया ये काम, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ Video

इस पोस्ट को अभी तक 44.9 हजार बार रिट्वीट किया गया है और इसपर 187.6 हजार लाइक्स हैं. ट्विटर पर इस बारे में ट्वीट करते हुए एक यूजर ने कहा, "कौन थाईलैंड जा रहा है और इनकी अंग्रेजी को लेकर शिकायत कर रहा है?"

हैदराबादी टेलर 'नूर भाई' ने TikTok पर मचाया धमाल, शख्स को सिलकर दी ऐसी शर्ट...घूम गया सिर, देखें VIDEO

this sign in thailand is iconic, the “love you” is sending me pic.twitter.com/9SpSgyEbf9