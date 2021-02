चलती ट्रेन में फिसला शख्स का पैर, दौड़ते हुए आई महिला सिपाही और ऐसे जान पर खेलकर बचाई जान - देखें पूरा Video

यह वाक्या उस वक्त हुआ जब एक शख्त चलती ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था और तभी अचानक उसका पैर फिसल गया. यह वाक्या एक बड़े हादसे में बदल जाता अगर वह महिला सिपाही उस वक्त वहां न पहुंचती. शख्स को फिसलते देखकर अचानक महिला सिपाही वहां पहुंची और उसने दूसरे सिपाहियों के साथ मिलकर उस शख्स को अपनी ओर खींचकर उसकी जान बचा ली.

देखें Video:

Serving Humanity First:



An alert RPF woman constable of "Meri Saheli" team at Visakhapatnam Railway station rescued a passenger falling under a moving train.

The episode was caught on the body-worn camera of RPF personnel. pic.twitter.com/05FJvP8Xju