जंगल में गाड़ी को देख जोर से दहाड़ा बाघ, डरकर लोग बोले- 'पीछे करो, पीछे करो...' देखें पूरा Video

जंगल सफारी (Jungle Safari) में सबसे डरावना पल वो होता है, जब बाघ (Tiger) गाड़ी के सामने आ जाए. इससे पर्यटकों का घबराना लाजमी है. ऐसा ही वाक्या हुआ, जब सफारी कार के सामने बाघ आ गया और जोर-जोर से दहाड़ मारने लगा. इस वीडियो को इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के अधिकारी सुशांत नंदा (Sushant Nanda) ने शेयर किया है. सोशल मीडिया पर भी लोग इस वीडियो को देखकर डर गए हैं. सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है.

20 सेकंड के इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बाघ जोर से दहाड़ता मारता है और पर्यटकों से भरी सफारी जीप की ओर बढ़ता है. पर्यटक जीप के ड्राइवर से गाड़ी को पीछे कहते दिख रहे हैं. ड्राइवर गाड़ी को पीछे मोड़ देता है और दूसरी तरफ निकल जाता है.

देखें Video:

Tiger growls to mark its presence. Communicating to the world that the area belongs to him. Still the tourists were waiting. From a central Indian TR pic.twitter.com/m6n6c5xYNd — Susanta Nanda IFS (@susantananda3) March 4, 2020

सुशांत नंदा ने वीडियो पोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा, ''बाघ अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए जोर से दहाड़ रहा है. वो दुनिया को यह बताना चाहता है कि यह उसका क्षेत्र है. फिर भी पर्यटक उसके जाने का इंतजार करते दिखे.''

4 मार्च को इस वीडियो को शेयर किया गया है, जिसके अब तक 2 हजार से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. साथ ही 250 से ज्यादा लाइक्स और 60 से ज्यादा रि-ट्वीट्स हो चुके हैं. ट्विटर पर लोगों ने ऐसे रिएक्शन्स आए हैं...

Nice video, however background score of ppl should stop. I wonder what makes these ppl talk . It's not like everyday we get to see . — Aniket Vaidya (@Aneekron) March 4, 2020

This is dangerous — Dhruv Rautela (@rautelabjp) March 4, 2020

Trespassers will be prosecuted — kamal (@Kamaalsharma) March 4, 2020