जंगल सफारी के दौरान बाघ की फोटो खींच रहे थे यात्री, पास आया जानवर और फिर... देखें Shocking Video

वीडियो में देखा जा सकता है कि दो सफारी जीप खड़ी हुई हैं और उसमें यात्री बैठे हैं. वो बाघ को देखते ही शोर मचाने लगते हैं. वीडियो में सुना जा सकता है कि वो जोर-जोर से 'ये रहा..' चिल्ला रहे हैं. बाघ तभी उनके पास आ गया. जिसको देखकर यात्री घबरा गए. कुछ देर बाद बाघ वहां से निकल गया.

सुशांत नंदा ने लिखा, 'जब इंसान का दिमाग बंद हो जाता है और मुंह चलता रहता है. बाघ के एंगल मैनेजमेंट की तारीफ करनी होगी. लेकिन भविष्य में इसकी गारंटी नहीं दी जा सकती.'

देखें Video:

Idiotitis...

When human brain shuts down & mouth keeps talking.



Appreciate the anger management of the tiger. But that can't be guaranteed in future. pic.twitter.com/dSG3z37fa8 — Susanta Nanda IFS (@susantananda3) January 21, 2021

इस वीडियो को उन्होंने 21 जनवरी की रात को शेयर किया है. यह वीडियो कब और कहां का है, इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है. इस वीडियो के अब तक 7 हजार से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. साथ ही 900 से ज्यादा लाइक्स और कई रि-ट्वीट्स हो चुके हैं. ट्विटर यूजर्स भी यात्रियों पर गुस्सा करते नजर आए. कमेंट सेक्शन पर लोगों ने ऐसे रिएक्शन्स दिए...

Our intrusion has crossed all limits...... — Poonia@Arpita (@Arpita56255489) January 21, 2021

If this would have been lion I would have no ohs or woos but tiger letting them to go is unbelievable. — Sheikh Amin (@SheikhAmin10) January 21, 2021

Ridiculous behaviour by the visitors. It is too dangerous. — Pravat Kumar Mishra (@Pravatmisra) January 21, 2021