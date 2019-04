Tik Tok Banned In India: लोगों ने ट्विटर पर ऐसे दिए फनी रिएक्शन, बोले- 'जिंदगी बरबाद हो गया...'

Tik Tok Banned In India: गूगल (Google) ने प्ले स्टोर (Google Play Store) से टिकटॉक ऐप्प (TikTok App) हटा लिया है. इसका मतलब हुआ कि अब गूगल के प्ले स्टोर ऐप्प से टिकटॉक वीडियो ऐप्प को डाउनलोड (TikTok Download) नहीं किया जा सकता है. टिकटॉक के ब्लॉक (TikTok Block) करने के बाद टिकटॉक यूजर्स निराश हैं. गूगल ने मद्रास हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए ये कदम उठाया है. मद्रास हाईकोर्ट ने 3 अप्रैल को केंद्र से टिकटॉक पर बैन लगाने को कहा था. साथ ही कोर्ट ने कहा था कि टिकटॉक ऐप्प पॉर्नोग्राफी को बढ़ावा देता है और बच्चों को यौन हिंसक बना रहा है. बता दें कि टिकटॉप पर अश्लील सामग्री परोसने का आरोप है. ब्लॉक करने के बाद लोगों ने ट्विटर पर फनी रिएक्शंस दिए हैं जिसकी काफी चर्चा हो रही है.

TikTok users to supreme court who got Actor in their bio ???? #TikTokban#tiktokindiapic.twitter.com/hDFo4LWwEK — Ashoke Purohit (@Sarcashok) April 17, 2019

After hearing the news of #tiktok ban in india,

Le tiktok users - pic.twitter.com/Po0lnLCiAC — SARCASTIC || साहिल (@SahilKa34832165) April 16, 2019

बता दें, भारत में टिकटॉक ऐप्प अभी भी ऐप्पल के प्लेटफार्मों पर मंगलवार देर रात तक उपलब्ध था, लेकिन Google के प्ले स्टोर पर उपलब्ध नहीं था. Google ने एक बयान में कहा कि यह इस ऐप्स पर टिप्पणी नहीं करता है लेकिन स्थानीय कानूनों का पालन करता है. टिकटॉक यूजर्स को स्पेशल इफेक्ट के साथ वीडियो बनाने और शेयर करने की अनुमति देता है.

यह भारत में काफी पॉपुलर हो गया है मगर कुछ राजनेताओं ने इस ऐप्प की आलोचना की है और उनका कहना है कि इसका कंटेंट अनुचित होता है. फरवरी में एक रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में अब तक 240 मिलियन लोगों द्वारा इस ऐप्प को डाउनलोड किया जा चुका है.