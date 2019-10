TikTok वीडियो बना रही थी लड़की, पीछे से निकली परछाई, देखकर डर गए लोग, बोले- 'भूत आया...' देखें Video

टिकटॉक (TikTok) पर एक वीडियो काफी वायरल (TikTok Viral Video) हो रहा है. आम लोगों से लेकर सेलीब्रिटी भी इस वीडियो को देखकर हैरान हैं. वीडियो में लड़की किचन में डांस करती है, तभी पीछे से एक परछाई दिखती है. दौड़ते हुए एक व्यक्ति की परछाई दिखी. कई लोगों का मानना है कि ये परछाई एक भूत की है. @tiengerines नाम के टिकटॉक क्रिएटर ने इस वीडियो को शेयर किया है. ट्विटर पर भी उन्होंने ये वीडियो शेयर किया है.

Ay its a ghost up there https://t.co/I913iy8xpP