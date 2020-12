2020 के Top Tweets: पीएम नरेंद्र मोदी ने जलाया दिया, वहीं विरुष्का ने किया प्रेग्नेंसी का ऐलान...

बॉलीवुड मेगास्टार अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) ने घोषणा की कि वो कोरोनावायरस पॉजीटिव हो गए हैं. उनका यह ट्वीट सबसे ज्यादा बार कोट किया गया. इस साल जुलाई में उनके बेटे अभिषेक बच्चन, बहू ऐश्वर्या राय और पोती अराध्या बच्चन के भी टेस्ट पॉजीटिव निकले थे. उनके ट्वीट को 43,000 से अधिक बार कोट किया गया था.

T 3590 -I have tested CoviD positive .. shifted to Hospital .. hospital informing authorities .. family and staff undergone tests , results awaited ..

All that have been in close proximity to me in the last 10 days are requested to please get themselves tested ! — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) July 11, 2020

भारत के क्रिकेट कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) और अभिनेत्री अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) की अगस्त में प्रेग्नेंसी की घोषणा की थी. उनके इस ट्वीट को सबसे ज्यादा लाइक्स मिले. कपल ने फोटो ट्वीट करते हुए लिखा था, 'हम तीन होने वाले हैं, जनवरी 2021 में आ रहा है.' ट्विटर पर इस ट्वीट को 6.4 लाख लाइक्स मिले.

And then, we were three! Arriving Jan 2021 pic.twitter.com/0BDSogBM1n — Virat Kohli (@imVkohli) August 27, 2020

राजनीति में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के ट्वीट को सबसे ज्यादा रि-ट्वीट्स मिले. महामारी के बीच अच्छे स्वास्थ्य की कामना करने वाले प्रकाश दीपों और दीयों की उनकी पुकार को खूब रि-ट्वीट्स मिले. पीएम मोदी ने चार तस्वीरें शेयर करते हुए संस्कृत में एक श्लोक लिखा था.

ट्विटर इंडिया ने कहा, 'संबोधन के दौरान, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के लोगों से अपने घरों की सुरक्षा से एक दूसरे के प्रति एकजुटता के प्रतीकात्मक संकेत के रूप में दीपक जलाने का अनुरोध किया. यह ट्वीट एक राजनीतिज्ञ द्वारा सबसे अधिक रीट्वीट किया जाने वाला ट्वीट बन गया.'

कोरोनावायरस महामारी में बिजनेसमैन रतन टाटा (Ratan Tata) की कंपनी ने सहायता की थी. उनके ट्वीट को खूब पसंद किया गया. कारोबार में सबसे ज्यादा री-ट्वीट करने वाला ट्वीट बन गया.

The COVID 19 crisis is one of the toughest challenges we will face as a race. The Tata Trusts and the Tata group companies have in the past risen to the needs of the nation. At this moment, the need of the hour is greater than any other time. pic.twitter.com/y6jzHxUafM — Ratan N. Tata (@RNTata2000) March 28, 2020

खेलों में, सबसे ज्यादा रीट्वीट किया गया ट्वीट पूर्व क्रिकेट कप्तान महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) का था. उन्होंने लिखा था, 'एक कलाकार, सैनिक और खिलाड़ी को प्रशंसा की ही भूख होती है. वे चाहते हैं कि उनकी कड़ी मेहनत और बलिदान को सभी पहचानें और उसकी तारीफ करें. शुक्रिया पीएम नरेंद्र मोदी, आपकी ओर से मिली प्रशंसा और शुभकामनाओं के लिए.'

An Artist,Soldier and Sportsperson what they crave for is appreciation, that their hard work and sacrifice is getting noticed and appreciated by everyone.thanks PM @narendramodi for your appreciation and good wishes. pic.twitter.com/T0naCT7mO7 — Mahendra Singh Dhoni (@msdhoni) August 20, 2020

दक्षिण के सुपरस्टार विजय का ट्वीट सबसे ज्यादा रि-ट्वीट किेए जाने वाला ट्वीट बना. तमिलनाडु में नेवेली के प्रशंसकों की भीड़ के साथ उनकी तस्वीर को लगभग 1.5 लाख रीट्वीट मिले.

इस वर्ष के लोगों के आंदोलनों के बारे में सबसे अधिक ट्वीट #StudentLivesMatter, #ShaheenBagh और #FarmersProtest थे.

इस साल ट्विटर पर #Binod पर सबसे ज्यादा मीम बने. इस वायरल ट्रेंड ने इंटरनेट पर धमाल मचा दिया. बिनोद शब्द से लोगों ने खूब मीम्स और जोक्स शेयर किए थे.

इस साल का ट्विटर राउंडअप निश्चित रूप से कुछ अच्छी यादों और सकारात्मकता को वापस लाता है क्योंकि दुनिया अभी भी कोरोनोवायरस से लड़ रही है.